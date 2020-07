Nagrada kot nalašč za Anžetov prvi rojstni dan

Uhka bi se poročila, pa sta se

V bogatem paketu je tudi vrednostni bon za nakup izdelkov Mesa Kamnik. FOTO: Boštjan Fon

Ob robu Tenetiš smo zapeljali na dvorišče lično urejene družinske hiše. Polno nagrad naše Poletne akcije smo pripeljali. »Prejšnji teden je moj možzadel pametno uro v nagradni igri, danes sem dobitnica jaz, ostane nama samo še, da vplačava loterijski listič,« se zasmeji, ko nam pomaga zlagati nabor izdelkov Dana, od naravne mineralne vode do Dana limonade. To še ni vse, kar smo ustekleničenega pripeljali, zložili smo tudi paleto proizvodov Radenske. Vmes smo izvedeli, da se je uslužbenka Petrola nedavno vrnila k delovnim obveznostim s porodniškega dopusta. Poleg navihane, ki šteje tri leta, je ravno k počitku legel leto dni star sinko. »Naslednji teden imamo vrtno zabavo za Anžetov rojstni dan in je vaša nagrada nadvse primerna za ta dogodek.«Ajda se potrudi in pomaga odnesti Chio čipse. Res jih je veliko, vsak z drugim okusom. Triletnica, ki se kar ne ustavi med govorjenjem, pravi, da ima prijateljicov vrtcu v Trsteniku: »Njej bom nesla čipse, ki si jih prinesel,« počeblja, potem pa samo še pokima, ko ji mamica pove, da bo počasi morala v »mižule«, na počitek v posteljo. Tam ji družbo dela in jo varuje plišasta psička Gaja. Ko pomaha za lahko noč, pa se odloči, da čipsa ne bo nesla Zoji: »Jih bo pojedel stric, ki ima najraje čipse z okusi.«Ljubljančanka je našla srečo na Gorenjskem pred petimi leti. Njen sodelavec in mož Aleš sta najboljša prijatelja, tako sta se spoznala. »Gorenjci ste prav fajn, pa še govorice sem se kmalu navadila. Najprej sem pobrala besedo 'uhka', kar pomeni lahko.« Morda je to dejala tudi svojemu možu, ko jo je zaprosil za roko? »Se je kar zgodilo. Ajdo sva že imela, pa sva si rekla, da bi se 'uhka' poročila, in sva se.«Jerca pravi, da se je naših akcij udeležila le parkrat, še manj zagret za sodelovanje v nagradnih igrah je Aleš. A potrjeno imata srečo! »Paketa Kotanyi bo najbolj vesel prav on, saj je zadnje čase začel odkrivati svet začimb,« pravi Jerca. »Najraje se ukvarjam s pripravo mesa za žar, navadil pa sem se, da je treba najbolj eksperimentirati, ko je največ ljudi na kupu. Imam tudi kuharske knjige, iz katerih se učim,« doda Aleš: »V naboru nagrad sicer ni kuharskih knjig, a bo izbor knjig Učila International – Felix iz vašega paketa primeren za Jerco, saj res rada bere. Všeč mi je tudi žar na oglje MQ, kot gledam, ga bova uporabljala zvečer na balkonu. Pa še vrednostni bon za proizvode podjetja Meso Kamnik ste priložili, kaj hočeš lepšega?« Prav tako bosta koristno uporabila brisače Svilanit, pa komplet kuhinjskih brisač, senčnik za avto, in seveda, da ne bo opeklin, pršilo za sončenje Hawaiian Tropic.