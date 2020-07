Nagrada jo je ujela na počitnicah

DRAGO PERKO Žeje ne bo.

Slovenske novice tudi to poletje nagrajujemo naše zveste bralce. Skupaj z Dano, Radensko, Intersnack – Chiom, Mesom Kamnik, Kotanyijem, Svilanitom, Učili International – Felixom, nekaj reči pa smo primaknili še sami, bomo vse poletje razveseljevali srečne izžrebance z naborom nagrad, ki vam lahko še polepšajo dni. Vsak dan od 4. julija do 8. avgusta bomo izžrebali nekoga, ki bo prejel ta bogati paket. Sodelujete lahko tako, da izpolnite prijavnico in jo pošljete na naš naslov: Slovenske novice, Dunajska 5, 1000 Ljubljana.

Srečo in dobre stvari je treba deliti. To v teh vročih mesecih počnemo tudi na Slovenskih novicah. Tokratna nagrajenka akcije Poletje s Slovenskimi novicami je Koprčanka»Prvič sem sodelovala v taki igri, pa bila takoj izžrebana,« ni skrivala navdušenja. In je nastala dilema, ki smo jo skupaj hitro in elegantno rešili. Ujeli smo jo namreč v Ljubljani. Po nakupih morda, nas je zanimalo. Bojčeva je pojasnila, da je tu na počitnicah pri sestri, enega brata pa ima še na Reki. Obiskali smo jo torej na oddihu. Prihodnje leto jih bo dopolnila 65, nam je povedala, in se upokojila. »Dejansko imam domovinsko pravico nekje v Postojni. Ko sem na Obali, pravijo, ti si iz Ljubljane. Ko pa sem tu, rečejo, da sem Primorka,« slikovito pove in razkrije, da se je na jugozahod Slovenije preselila zdaj že davnega leta 1975: »Ljubezen in delo sta me vodila tja.«Pridno je delala, večino časa v administraciji. Rada se vrača v Ljubljano, a v isti sapi zapoje hvalospev tudi Kopru. »Obe mesti sta se v zadnjih letih bistveno spremenili, na boljše. Koper je doživel razvoj v zadnjih desetih letih. V Ljubljani pa imam danes kar težave, če me kdo povpraša za kakšno ulico. Poznala sem predvsem konec okoli železniške postaje, saj smo tam živeli. Pa spomnim se, da je imela sedmica mestnega potniškega prometa končno postajo pri Valentinu Vodniku. Od tam naprej so bile kmetije, danes pa se mesto širi.«»Rada berem Slovenske novice. Obožujem močne življenjske zgodbe, ki dajo misliti. Privlačijo me naslovi. Članki niso predolgi, z veseljem jih vzamem s sabo tudi na plažo,« pravi Boža, ki se rada kopa. Da ji bo ob morju udobno, je Poletje s Slovenskimi novicami poskrbelo z osvežilno pijačo Dane in Radenske, tukaj so še slastni prigrizki Chio, bon za nakup mesa Mesa Kamnik, dišeče začimbe Kotanyi, pa mehke brisače Svilanit, knjige založbe Učila - Felix, dodali smo še žar na oglje MQ, set za peko na žaru 6 v 1, komplet kuhinjskih brisač, senčnik za avto, in seveda, da ne bo opeklin, pršilo za sončenje Hawaiian Tropic. Časa, da uporabi nagrade, ima Boža več kot dovolj, in načrtov ji ne manjka. Po končanem obisku pri sestri razmišlja, da bi vavčer, ki ga je dala država v času koronakrize, porabila v Prekmurju.»Škoda bi bila, da bi propadel,« pragmatično pove in pristavi, da je vesela, da je Primorska tako dobro kljubovala epidemiji kljub neposredni bližini Italije. »Ponosna sem na vse, odgovorno smo ravnali,« še izvemo od Bože, ki se je v minulih desetletjih s pomočjo italijanskih televizijskih programov naučila tujega jezika, primorskega naglasa pa nima.