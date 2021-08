Nadškofje na praznik pridigali o aktualnih razmerah

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore se je v praznični pridigi ob velikem šmarnu zavzel za odprtost, sprejemanje in medsebojno spoštovanje. Mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl je v luči epidemije poudaril, da se bomo morali naučiti, kaj pomeni znati stopiti skupaj. Koprski nadškof Jurij Bizjak pa je izpostavil veličino ponižnosti.



Zore je pri maši, ki jo je vodil na Brezjah, med drugim poudaril, da je današnji praznik smiseln in izpolnjen samo v veri v večno življenje. »Brez te vere bi bil ta praznik prazen. Bil bi privid, iluzija. Prazen obet, goljufiva obljuba, ki se nazadnje razblini v razočaranje,« je povedal. Vendar pa Bog ni goljufiv, je poudaril Zore. Naše življenje po njegovih besedah namreč ni zamejeno s spočetjem in smrtjo, ampak »je obdarovano s čudovito prihodnostjo, ki jo Bog podarja vsem, ki ga ljubijo«.



Obenem je ljubljanski nadškof opozoril, da Cerkvi v današnjem času »ni prizaneseno z nasprotovanjem in s poskusi, da bi ji iztrgali vse, čemur po svojem delovanju daje življenje na tem svetu«. Zato se je zavzel za odprtost, sprejemanje in medsebojno spoštovanje.



Kot je poudaril, so vsak posameznik in vsaka skupina in vsaka skupnost ob srečanju z drugačnostjo postavljeni pred izbiro: ali bodo drugačnost videli kot grožnjo zase in jo poskušali uničiti, ali pa bodo drugačnost videli kot »povabilo k dialogu in kot priložnost za dopolnjevanje, iz katerega lahko nastane nekaj dobrega, nekaj boljšega, kar omogoči srečanje«. Govori v luči aktualnih razmer

Življenje nas vedno znova postavlja pred izbiro, ali izbrati pot, ki vodi v srečanje, pot k drugim, ali pa pot, kjer v ospredje postavljam sebe in svoje interese, kar pa rojeva tekmovalnost, izključevanje in oddaljevanje med nami, pa je v pridigi na Ptujski gori dejal mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl.



Kot je spomnil, papež Frančišek zelo poudarja vlogo kulture srečevanja in prizadevanja za skupno dobro. »Kultura srečevanja lahko prispeva h graditvi sveta, ki bo bolj pravičen in spravljen sam v sebi, kjer bo vsak sprejet in spoštovan,« je dejal nadškof. Dotaknil se je tudi aktualnih razmer v luči epidemije covida 19 in poudaril, da se bomo »morali naučiti, kaj pomeni znati stopiti skupaj«. Prisluhniti je treba strokovnjakom in »ne tistim, ki sejejo nezaupanje in ob vsem iščejo le politične točke«. Priznal je, da je tudi sam imel na začetku pomisleke o cepljenju. »A na koncu človek ugotovi, da je varovanje javnega zdravja najodličnejši način izkazovanja ljubezni do bližnjega,« je povedal Cvikl.



Kot je pojasnil, smo vsak dan postavljeni pred izbiro, potrebna sta odločanje in izbiranje. »Osnova za prave odločitve je notranja svoboda, kar pomeni notranjo nenavezanost in neujetost v vnaprej oblikovana mnenja,« je še dejal.



Koprski škof Jurij Bizjak pa je na praznik Marijinega vnebovzetja v pridigi na Sveti Gori izpostavil veličino ponižnosti. »Slavimo vnebovzetje Device Marije in se veselimo njenega poveličanja, zahvaljujemo se Devici Mariji Vnebovzeti za številne milosti, ki jih prejemamo po njeni materinski priprošnji. Posnemamo zgled njenega življenja in se zaupno zatekamo pod njeno trajno varstvo, občudujemo njene presežne kreposti in hrepenimo po uresničenju njenih božanskih vrlin ter po pridobivanju njenega duhovnega bogastva, v katerem sta na prvem mestu seveda njena predanost in njena ponižnost,« je svojo pridigo na Sveti Gori začel koprski škof.



Brez ponižnosti namreč po njegovih besedah ni mogoče ugajati Gospodu. Ponižni priznava, »da je vse, kar ima, prejel od Gospoda, in se ne ponaša, kakor da bi ne bil prejel«, je dejal škof in posvaril pred napuhom, ki je začetek greha.



Kot je dejal, je potrebna vaja. Priložnosti ne manjka nikomur, vsak dan se ponujajo. Po njegovih besedah je potreben pogum, ki ga oznanja apostol Pavel in se ujema z vsebino današnjega slavja. »O, Gospod, razsvetli nam razum, da bomo spoznali lepoto in veličino ponižnosti. Ponižnosti, ki je vredna kraljevskega dostojanstva,« je svojo pridigo sklenil škof Bizjak.

