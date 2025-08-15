PRAZNIK MARIJE

Nadškof Zore na Brezjah odločno: »Mi bomo ostali varuhi človekovega življenja od njegovega spočetja do njegove naravne smrti!«

Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil dostojanstvo človeškega telesa.
Fotografija: Stanislav Zore. FOTO: Uroš Hočevar
Stanislav Zore. FOTO: Uroš Hočevar

STA, M. U.
15.08.2025 ob 11:21
Na praznik Marijinega vnebovzetja danes mnogi verniki obiskujejo Marijina svetišča. Na osrednji maši na Brezjah jih je nagovoril ljubljanski nadškof Stanislav Zore, ki je v pridigi izpostavil dostojanstvo človeškega telesa. Ob tem se je ponovno zavzel za dostojen pokop žrtev povojnih pobojev.

»Pred Bogom ima vsako človeško telo svoje dostojanstvo. To je pokazal na Mariji. Zato imajo tudi mrtvi v svetovni vojni to dostojanstvo, četudi ga nihče ni opazil,« je dejal Zore. Kot je dodal, ima človekovo telo neodtujljivo dostojanstvo, tudi ko je mrtvo. »Zato nas pretrese, ko žal še vedno slišimo govoriti o kosteh, o premetavanju kosti, ko gre za prizadevanje za spoštljiv in dostojen pokop tistih, ki čakajo na pokop v kostnici v Škofji Loki in še mnogo več drugih, ki še vedno čakajo, da bodo smeli pustiti za seboj kraška brezna in rudniške jaške ter jim bomo dali grob v posvečeni zemlji,« je dejal. 

»Mi bomo ostali varuhi človekovega življenja od njegovega spočetja do njegove naravne smrti!«

Zore je v pridigi spregovoril tudi o evtanaziji: »Globoko se moramo zamisliti nad smerjo, v katero nas vodi del naše tako imenovane 'napredne in človekoljubne' družbe. Zakon, ki so ga leporečno zavili v pomoč pri prostovoljnem končanju življenja, je bil sprejet v parlamentu in s tem se je parlament oziroma del tega zakonodajnega telesa odpovedal varovanju življenja in skrbi za najbolj ogrožene ljudi med nami, kakor določa naša ustava, in postal zagovornik smrti. Namesto da bi ljudi v potrebi in stiski objeli ter jim podarjali čas in bližino, jim bomo dali vrv, da končajo življenje. Vse to zaradi tega, ker se nam tako zelo smilijo, da bežimo od njih.«

image_alt
Andrej Hoivik pomenljivo: »Danes smo onemogočili sprejetje zakona smrti«

Kot je dejal Zore, so odločitve drugih njihova odgovornost, dolžnost kristjanov pa je, da povedo, kakšni so njihovi pogledi. »Noben zakon, nobeno izigravanje resničnosti z zavijanjem v lepe besede sočutja in skrbi, ne more in ne sme nikogar izmed nas prisiliti, da bi popustil tej gonji zoper življenje in se vdal smrtni miselnosti. Ne, mi bomo ostali zagovorniki in varuhi človekovega življenja od njegovega spočetja do njegove naravne smrti,« je poudaril.

Zoretu je pred baziliko Marije Pomagaj na Brezjah prisluhnila množica vernikov, še več pa se jih na Brezjah, ki velja za slovensko Marijino narodno svetišče, zvrsti čez cel dan. Verniki se k podobi Marije Pomagaj, ki jo je pred več kot 200 leti naslikal Leopold Layer, pogosto obračajo zaradi prošenj in zahval. Pri obisku Brezij na veliki šmaren številni izpostavljajo tudi pomen tradicije.

 

