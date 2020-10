Nadomestne volitve v Velenju: zmagal je Peter Dermol iz SD

Na današnjih nadomestnih županskih volitvah v Velenju je po delnih neuradnih podatkih zmagal dosedanji podžupan Peter Dermol (SD). Podatki po prešteti večini glasovnic kažejo, da je prejel 67,21 odstotka glasov.



Na drugo mesto z 21,78 odstotka glasov se je uvrstil Darko Koželj iz Gospodarsko aktivne stranke s podporo SDS, NSi, SMC in SLS.



Na tretje mesto pa se je uvrstil član Dobre države in ob podpori liste Neodvisno Velenje Benjamin Strozak, ki je prejel 11,01 odstotka glasov.



Dermol, ki od avgustovske smrti večletnega velenjskega župana Bojana Kontiča začasno vodi občino, je v predvolilni kampanji napovedal nadaljevanje uresničevanja razvojne vizije mesta, ki sta jo oblikovala Kontič in njegov predhodnik Srečko Meh, to pa je vizija dinamičnega mesta, ki ga odlikujeta močna solidarnost in visoka kakovost življenja.



Podatki o volilni udeležbi še niso znani.