Nadomestilo za čakanje na delo za nekatere bistveno višje

Povračilo za nadomestilo čakanja na delo je do zdaj znašalo 80 odstotkov izplačanega nadomestila plače za zaposlenega in je omejeno z višino maksimalnega zneska denarnega nadomestila za brezposelnost, kar je blizu 890 evrov (892,50 evrov), je razvidno iz spletne strani zavoda za zaposlovanje. A višina nadomestila se s šestim paketom protikoronskih ukrepov spreminja, nov paket ukrepov pa prinaša še eno novost:– nadomestilo plače za čas čakanja na delo se podaljšuje do 31. januarja 2021 in– zvišuje se višina povračila nadomestila plače za čas čakanja na delo doma: s PKP6 bo ta omejen z zneskom povprečne slovenske plače – približno 1800 evrov bruto.Kaj novi PKP6 prinaša gospodarstvu, preberite v članku Vse, kar morate vedeti o novih ukrepih: kdo lahko dobi sredstva, kdaj in koliko