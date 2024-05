Nad župana z očitki o prirejenem razpisu

Občina Renče - Vogrsko je do 20. maja zbirala ponudbe za prodajo treh stavbnih zemljišč v Volčji Dragi, skupaj velikih 5500 kvadratnih metrov. S prodajo želijo zagotoviti rast in razvoj podjetništva ter turizma v občini, tako naj bi na tem mestu ponudnik zgradil hotel z vsaj 50 ležišči, restavracijo z najmanj 80 sedišči in igralni salon, ki bi imel vsaj 150 igralnih mest. Izhodiščna vrednost je bila postavljena pri 356 tisoč evrih (povečana za 22-odstotni DDV). Koliko ponudb je prispelo do roka, občina, kjer županuje Tarik Žigon, ne razkriva. Nekateri so še pred iztekom roka prodaji zemljišč ...