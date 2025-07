Nad Žerjavom še vidna žarišča, gasilci: »Verjetno se bo stanje tekom dneva poslabšalo« (FOTO)

Požar, ki se je v soboto popoldne razširil na strmem in težko dostopnem območju nad Žerjavom v občini Črna na Koroškem, še ni povsem ugasnil.

Gasilci so teren pregledali s termovizijsko kamero in izkazalo se je, da je na območju vidnih še veliko posameznih žarišč, opažen je tudi dim, odrtega ognja zaenkrat ni, so sporočili gasilci iz Črne na Koroškem. »Verjetno se bo stanje tekom dneva poslabšalo. Zato bodo verjetno ponovno aktivirane letalske sile z nekaj odmeti vode,« so med drugim zapisali na družabnem omrežju.

Na požarišče pa se gasilci odpravljajo tudi s pehoto, na hrbtih bodo na območje prenesli okrog 400 litrov vode, da bi razbili in zalili posamezne žareče točke.

Sinoči so gasilci morali prekiniti intervencijo, kljub temu da požar še ni bil povsem pogašen. »Zaradi izredno strmega in prepadnega terena gašenje po noči ni varno oz. ni možno,« so pojasnili.

Gasilci s Koroške, kolegom iz Črne na Koroškem so pomagali tudi prostovoljci iz PGD Mežica, so se že včeraj zahvalili Upravi RS za zaščito in reševanje za hiter odziv in aktivacijo letal. Trije air tractorji so v soboto na območje nad Žerjavom odvrgli okoli 50.000 litrov vode v skupno 17 preletih. Dve letali sta vodo zajemali iz Drave pri Gortini, eno pa je rezervoar polnilo na Brniku.

Gasilci ocenjujejo, da je ogenj zanetila strela, ki je verjetno pred dnevi udarila v drevo. Na terenu so namreč opazili od strele poškodovano drevo.