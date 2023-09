Nad Slovenijo prihaja hladna fronta

Povprečna dnevna temperatura je v teh dneh po nižinah od 2 do 4 stopinj nad dolgoletnim povprečjem temperatur od leta 1981 do 2010, ugotavljajo vremenoslovci Agencije RS za okolje (Arso). Še bolj izstopa temperatura na Primorskem, kjer je odklon dosegel celo 6 stopinj Celzija. Ob morju so v preteklih treh dneh izmerili tudi nad 29 stopinj Celzija, drugod po nižinah pa je najvišja temperatura marsikje nad 25 stopinj Celzija.

Oplazila nas bo hladna fronta

»Toplo vreme se bo nadaljevalo, naši kraji bodo bolj manj pod vplivom območja visokega zračnega tlaka. Jutri nas bo oplazila oslabljena hladna fronta, ki bo le prehodno prinesla povečano oblačnost,« napovedujejo meteorologi. V nedeljo bo kakšno stopinjo manj toplo, v ponedeljek in torek pa pričakujte, da se bo ponovno ogrelo.

»Trenutno kaže, da bo najvišja temperatura ponekod celo blizu oktobrskih rekordov. Segrelo se bo od 23 do 28 stopinj Celzija. Ob šibkem jugozahodniku bo najtopleje na jugovzhodu,« napovedujejo strokovnjaki.

Jutranja megla

V sredo nas bo prešla nova hladna fronta, ko bo predvsem v severnih krajih najverjetneje padlo tudi nekaj dežja: »Po zadnjih napovedih bo v južni Sloveniji verjetno ostalo bolj ali manj suho. Najvišja temperatura bo morda le za kakšen dan ostala pod 20 stopinj Celzija, v nadaljevanju prihodnjega tedna kaže na suho, sončno in spet toplejše vreme. Le na jutranjo meglo bo treba računati.«