Nad Slovenijo nenavaden pojav, to o njem pravijo meteorologi (FOTO)

Agencija za okolje (Arso) je na twitterju objavila fotografijo neba, na kateri lahko pozorni opazovalci poleg sledi potniškega letala, opazijo še nenavadno senco nad sledjo. Za kaj gre? Kot pojasnjujejo na Arsu gre za pojav, ki se ne zgodi pogosto, saj je senca nad oblakom in ne pod oblakom. »Nizko popoldansko sonce je s spodnje strani osvetlilo kondenzacijsko sled za letalom, ki je naredilo senco na precej gosti visoki koprenasti oblačnosti«.Sled na nebu je naredilo potniško letalo na višini deset in več kilometrov, kjer je zrak zelo mrzel in temperature lahko dosežejo tudi do -60 stopinj Celzija. Vroč izpust reaktivnih motorjev se po izstopu iz reaktivnih motorjev v trenutku kristalizira v led in s tem ustvarja sledi, ki jih vidimo na nebu.