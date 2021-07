Nad nami spet pošiljka iz Sahare

Četudi je nebo brez oblačka, smo se danes prebudili v precej motno jutro. Razlog je naslednji: nad nami je znova oblak puščavskega prahu. Kot nam je pojasnil dežurni meteorologbo puščavski prah nad nami še do prihoda fronte, ki jo pričakujemo zvečer in ponoči.Že nekaj podobnih situacij smo imeli v tem poletju, ko je prek Sredozemlja do nas prineslo tudi nekaj puščavskega prahu. »Nad Saharo so pogosto pečeni viharji oz. močnejši veter, ki lahko v atmosfero dvigne večje količine tega prahu. Kadar so zračni tokovi usmerjeni proti nam, kot na primer danes, ga prinesejo tudi do nas. Pogosteje so ga deležni v Španiji in Italiji, kjer so bližje izvorom tega prahu, večkrat pa ga nese tudi še bolj severno, včasih celo do Skandinavije. Se pa na poti ta oblak puščavskega prahu počasi redči, koncentracija delcev je vedno manjša,« je pojav opisal Gregorčič.Puščavski prah sicer iz ozračja spirajo padavine. »Če jih ni, lahko prah leti dlje, tudi do tisoč kilometrov. Sicer pa se ta prah useda počasi, saj gre za delo drobne delce.« Ob visokih koncentracijah lahko imajo ti delci tudi vpliv na nas, prah lahko precej draži tiste, ki imajo težave z dihanjem. Sicer pa deluje kot mineralno gnojilo in načeloma ni škodljiv.V tem poletju se je že nekajkrat nad nami ustavil oblak puščavskega prahu. Gregorčič je pojasnil, da to sovpada z vročinskim valom oz. vročino. »Če poleti pihajo ti južni vetrovi iznad severne Afrike, prek Sredozemlja k nam prinašajo zelo topel zrak. Se pa to lahko dogaja v katerem koli letnem času, če je cirkulacija dovolj močna.«Že zvečer in ponoči bodo padavine ta prah sprale, odneslo ga bo tudi naprej proti vzhodu. Bo pa vreme v naslednjih dnevih nekoliko bolj nestanovitno. »Z vplivom višinskega jedra hladnega zraka pričakujemo popoldanske plohe in nevihte, ki bodo bolj pogoste ob koncu tedna. Od petka do nedelje bo teh padavin največ, jutri in v četrtek pa bolj malo. Vročina bo vztrajala le še danes, nato pa bodo sledile temperature nekje med 25 in 28 stopinjami.«