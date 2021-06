Opozorilo: nad nami nevarnost, prihajaji nevihte

Kaj so delci PM:

PM (particulate matter) 10 (delci s premerom 2,5 do 10 mikrometrov) so delci trdne ali tekoče snovi, ki so razpršeni v zraku. Negativni učinek PM10 na zdravje je odvisen predvsem od koncentracije in od časa izpostavljenosti. Študije kažejo na povezavo med kratkotrajno izpostavljenostjo PM10 in povečano stopnjo umrljivosti predvsem pri pljučnih bolnikih ali bolnikih kardiovaskularnega sistema. Življenje v okolju s PM10 poveča tveganje umrljivosti za boleznimi dihal ter boleznimi srca in ožilja.

Za vzhodni del države je Agencija RS za okolje (Arso) prižgala drugi najvišji alarm, razloga pa sta dva: poleg visokih temperatur še požarna ogroženost. Kot opozarjajo vremenoslovci, bo predvsem danes po nižinah sredi dneva in popoldne še velika toplotna obremenitev, temperaturni rekordi naj pa po napovedih ne bi padli.Do petka bo v zraku znova veliko število nevarnih delcev PM10, saj bo nad nami znova precej puščavskega prahu. Po krajši ohladitvi konec tedna pa nas že naslednji teden čaka nov vročinski val.Danes proti večeru je predvsem v gorskem svetu možna kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 20, ob morju okoli 22, najvišje dnevne od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj Celzija.Na praznični petek bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bodo predvsem na severovzhodu nastale krajevne nevihte. Zlasti na območju Prekmurja lahko nastane kaka močnejša nevihta, opozarjajo na vremenskem portalu ciklon.si. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, najvišje dnevne od 26 do 32 stopinj.V soboto bo na Primorskem pretežno jasno, prehodno bo zapihala šibka burja. Drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo jasnilo. Predvsem v hribih severne Slovenije bo možna kakšna ploha ali nevihta. Vročina bo nekoliko popustila. V nedeljo bo dokaj sončno, verjetnost popoldanskih neviht bo majhna.V naslednjem tednu bo prevladovalo sončno vreme, popoldanske nevihte bodo nekoliko verjetnejše le v gorskem svetu. Popoldanske temperature bodo od 30 do 34 stopinj, v torek naj bi bilo 35.