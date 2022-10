Zgrinjajo se nevihtni oblaki, najhujše šele prihaja: kaj napovedujejo Sloveniji?

Mednarodni denarni sklad (IMF) je v poročilu o svetovnih gospodarskih obetih napoved za svetovno gospodarsko rast za letos ohranil pri 3,2 odstotka.

Za leto 2023 jo je znižal za 0,2 odstotne točke na 2,7 odstotka, ob tem pa posvaril pred morebitnim vnovičnim znižanjem. Opozoril je tudi na visoko inflacijo, ki bo vrhunec dosegla letos, a bo povišana ostala daljše obdobje.

Nevihtni oblaki, najhujše pa naj bi šele sledilo

Mednarodni denarni sklad (IMF) navaja, da se nad svetovnim gospodarstvom zgrinjajo nevihtni oblaki, najhuje pa naj bi šele sledilo. Trije glavni izzivi so ruska invazija na Ukrajino, inflacija in upočasnitev rasti na Kitajskem.

Leta 2023 bo gospodarsko nazadovala tretjina držav na svetu, ZDA, EU in Kitajska pa bodo beležile upočasnjeno rast. ZDA lahko letos pričakuje 1,6-odstotno rast in prihodnje leto le enoodstotno, območje evra letos 3,1- in prihodnje leto 0,5-odstotno, Kitajska pa le 3,2- oziroma 4,4-odstotno.

Rusiji IMF za letos napoveduje 3,4-odstotno krčenje bruto domačega proizvoda (BDP), v letu 2023 pa 2,3-odstotno. Ukrajini za letos napoveduje 35-odstotni padec BDP, za leto 2023 pa napovedi zaradi številnih tveganj ni pripravil.

Vlogo motorja gospodarske rasti ohranja Indija, ki ji sklad za letos napoveduje 6,9-odstotno rast, v letu 2023 pa 6,1-odstotno.

Sloveniji IMF za letos zvišal, za leto 2023 pa znižal napoved rasti

IMF v najnovejši gospodarski napovedi Sloveniji za letošnje leto napoveduje 5,7-odstotno gospodarsko rast oziroma dve odstotni točki več, kot je napovedal spomladi. V prihodnjem letu pa bo gospodarska rast nižja za 1,3 odstotne točke, kot je bilo prej predvideno, in naj bi bila 1,7 odstotka. IMF ob tem opozarja na visoko inflacijo, ki naj bi letos dosegla skoraj devet odstotkov.