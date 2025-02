Konec lanskega leta je v Zagorju ob Savi vrata odprl nov regionalni gasilski poligon. Naložba je bila vredna skoraj milijon evrov. Poligon je namenjen vajam gasilcev zasavskih občin ter tečajem za operativnega gasilca in višjega gasilca, za nižjega gasilskega častnika in gasilskega častnika. Tam se bodo urili oddelki in enote ter skupine za tekmovanja. Postavili bodo dve vrsti opornih zidov. FOTO: Roman Turnšek Poligon je izdelan po sodobnih normativih, zato je primeren za vse vaje, predpisane v učnih načrtih Gasilske zveze Slovenije, v katere spadajo vaje s cevmi, lestvami, v vrvni tehniki,...