Načrtujte svojo kariero: postanite vodja za sistemsko varnost

Z urejenimi in certificiranimi sistemi vodenja s področja informacijske varnosti gradite dolgoročno obrambo pred nepričakovanimi dogodki, vdori in neželenimi spremembami ter posledično izboljšate raven informacijske varnosti v organizaciji. S tem zagotavljate neprekinjeno poslovanje, ki je danes ključnega pomena za ohranjanje ugleda in zaupanja.

ZANIMA ME VEČ

Naročnik oglasne vsebine je SIQ