Načrtovanje počitnic z letalom v covidnih razmerah: v lastni režiji ali s čarterjem?

Za čarterski let v Grčijo je dovolj potrdilo o cepljenju za vstop na letalo. Če potujete sami, morate pri letalski družbi preveriti, ali potrebujete še negativen PCR- ali HAT-test.



Po dolgem zaprtju Evrope zaradi koronavirusnih ukrepov si ljudje želijo potovati. Nekateri Slovenci se bodo odločili ostati v zavetju Slovenije, obeta se tudi množično romanje na Hrvaško, tretji pa bodo poleteli šli nekoliko dlje z letalom. Pri tej opciji pa mora biti potnik pozoren, da upošteva vsa pravila in zahteve letalskih družb in držav, kamor potuje. Letos naj bi bilo precej več povpraševanja po agencijskih aranžmajih kot v preteklosti. Zakaj? Ker je celotno potovanje dostavljeno na pladnju, agencije poskrbijo, da potnik dobi prave informacije in se na pot brezskrbno pripravi. Čarterski let brez prestopanja in večinoma s spremljevalcem iz agencije.Pri agenciji Palma so nam povedali, da ves čas spremljajo ukrepe ter zahteve držav in pravočasno obvestijo potnike, kaj za pot potrebujejo: »Če gostje letijo na primer v Grčijo in so covid preboleli, je dovolj potrdilo o prebolelosti, in sicer mora od prebolelosti miniti vsaj dva meseca in vse do devet mesecev. Prav tako lahko v Grčijo vstopajo gostje brez testiranj, če so bili cepljeni in je od drugega odmerka minilo najmanj 14 dni (tudi odvisno od vrste cepiva).Če gostje nimajo niti prvega niti drugega potrdila, je potreben negativen PCR-test, ki ne sme biti starejši od 72 ur. Z nekaterimi ustanovami imamo dogovorjeno za Palmine goste posebne znižane cene in jih seveda opremimo z vsemi potrebnimi informacijami in poenostavimo postopke.« Goste tudi prijazno opomnijo dva dni pred odhodom, da ne bi prišli brez enega izmed zgornjih potrdil. »Pred vstopom je treba dokumente pokazati ob prijavi letališkemu osebju in so osnova za prijavo na let,« nam je povedalaiz Palme.Če je država, kjer potnik dopustuje na rdečem ali oranžnem seznamu, potem Palma poskrbi oziroma organizira testiranje na lokaciji pred povratkom v domovino. »Hitri testi so v tujini bistveno cenejši kot pri nas in stanejo od 20 evrov, testi PCR pa od 60 evrov naprej.Če je država na zelenem seznamu, npr. Portugalska, ali so na zelenem seznamu posamezne regije, potem se lahko vrnemo v Slovenijo brez testiranj. Sicer pa uredimo hitre teste na destinaciji ali pri povratku na letališču Brnik hitri ali PCR-test.«»Odgovornost potnika je, da poskrbi, da njegovi potovalni dokumenti ustrezajo vsem zahtevam, ki jih določajo države za vstop v državo oziroma Slovenija ob vrnitvi v domovino,« pravijo pri agenciji Kompas, kjer potnike obvestijo o aktualnih veljavnih pogojih v času priprave obvestil pred potovanjem. »Seznanimo jih tudi, kje lahko po znižani ceni, ki jo imamo dogovorjeno za naše potnike, opravijo test PCR. Dokazil ne preverjamo, negativni test kot pogoj za potovanje preverja prevoznik, opozorimo pa na kodo QR, ki je tudi obvezna za vstop.«Podobno kot pri Palmi tudi pri Kompasu predstavniki agencije seznanijo potnike o možnostih testiranja (o lokacijah in cenah). »Osnovno delo predstavnika na destinaciji je skrb za dobro počutje gostov in njihovo brezskrbno preživljanje počitnic, zato seveda naredijo vse, da se potniki počutijo varno in dobro. Cene se gibljejo različno – v Grčiji testi PCR stanejo 60 do 65 evrov, hitri testi pa 20 do 30 evrov.«Agencijski paketi nudijo torej več lagodnosti, ali so zato tudi dražji, je težko reči. Je pa res, da tisti, ki so vajeni potovanj v lastni režiji, tudi v času epidemije, ne bi smelo imeti težav. Morda vse skupaj terja le nekoliko več priprav.