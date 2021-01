Nacionalka pojasnila izbor, ki je lani javnost močno razburil

Izbor osebnosti leta, ki so jo konec lanskega leta objavili na RTV Slovenija, je močno razburila del slovenske javnosti. Nekateri so namreč prepričani, da na seznam ne sodi, nekdanji zaposleni v zavodu za blagovne rezerve, ki je v oddaji Tarča razkril domnevne nepravilnosti pri nakupu zaščitne opreme ob začetku epidemije novega koronavirusa pri nas. Med osebnostmi leta so mnogi pogrešali zdravstveno osebje.Na nacionalki so prek twitterja pojasnili, kako je potekal izbor v informativnem programu Televizije Slovenija: »Zaposleni v Informativnem programu TV SLO so imeli možnost glasovanja za do pet oseb, ki so po njihovi oceni pustile največji pečat doma in v tujini – s svojim delom in delovanjem, vplivom na dogajanje, vtisom v družbi, doma ali v tujini, sodelavci so tako med domačimi in tujimi osebnostmi navedli več deset različnih imen.«Povedali so še, da je največ glasov med domačimi osebnostmi dobil kolesarin tako postal osebnost leta v Sloveniji po izboru novinarjev in urednikov Informativnega programa Televizije Slovenija. Drugo mesto sta si z enakim številom glasov delila vodja posvetovalne skupine za covid 19 pri ministrstvu za zdravje, infektologinjain, epidemiolog in vodja centra za nalezljive bolezni na NIJZ. Na tretje mesto sta se uvrstila Ivan Gale in kolesar, zmagovalec lanskoletne dirke po Franciji.