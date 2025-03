V oddaji Duhovni utrip na RTV Slovenija je bil prejšnjo soboto, 22. marca, objavljen prispevek o tibetanskem novem letu, kot osrednji govorec pa je nastopil vodja slovenske tibetanske skupnosti Dharmaling Šenpen Rinpoče. Vse lepo in prav, če ne bi zoper verskega voditelja na ljubljanskem okrožnem sodišču potekal kazenski postopek, v katerem mu tožilstvo očita spolno zlorabo dveh njegovih posvojencev in še ene članice skupnosti, in to v času, ko so bili mladoletni. Še več, lama s pravim imenom Ronan Chatellier je že leta nedosegljiv roki pravice, saj je zbežal iz Slovenije v rodno Francijo. L...