Golob miri: »Ne gre za socializem ali komunizem«

Na ponedeljkovi skupščini veletrgovca s plinom Geoplin so se lastniki na čelu s Petrolom in državo poleg odpoklica dosedanje poslovodje Vanje Lombar in imenovanja Aleša Zupančiča na njeno mesto seznanili tudi s pregledom poslovanja in potrebami po dokapitalizaciji v luči kriznih razmer na trgu plina. Odločitev o tem bodo lastniki sprejeli oktobra.

Novica prihaja po tistem, ko je premier Robert Golob danes v predstavitvi predloga rebalansa v DZ povedal, da je že v kratkem za zagotavljanje oskrbe z energijo možna nacionalizacija katerega od energetskih podjetij. Vlada je v B bilanci proračuna, to je na računu finančnih terjatev in naložb, sicer rezervirala 750 milijonov evrov za dokapitalizacijo energetskega sektorja, če bo ta potrebna.

»Ne gre za socializem ali komunizem, ampak reševanje energetske krize in zagotavljanje stabilne oskrbe z energenti,« je dejal Golob.

Kot glavni kandidat za državno dokapitalizacijo se v medijih neuradno omenja prav Geoplin. Ta bo eden od osrednjih akterjev, ki bo skupaj s stebroma elektroenergetskega sistema, Holdingom Slovenske elektrarne (HSE) in Gen energijo, ter sistemskimi operaterji na področju elektrike in plina ob trenutnih izjemno velikih tveganjih in še vedno izredno visokih cenah zaradi posledic ruskega napada na Ukrajino igral bistveno vlogo pri zagotavljanju energetske oskrbe v prihajajočih mesecih.

Sedež družbe Geoplin v Ljubljani 15. junij 2014 FOTO: Matej Družnik/delo

Veletrgovec s plinom bo skupaj s HSE in Gen energijo za zagotavljanje ustrezne likvidnosti deležen tudi državnega poroštva za obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe poslov na trgu elektrike oziroma za nakupe plina zunaj EU. Zgornja meja poroštev za Geoplin je 400 milijonov evrov.