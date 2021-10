Nacetova trta prvič bogato obrodila

Na vrtu rojstne hiše prvega slovenskega gledališkega igralca, režiserja in pedagoga, ki velja za utemeljitelja sodobnega slovenskega poklicnega gledališča, Ignacija Borštnika so izvedli svečano trgatev Nacetove trte, potomko 450 let stare vinske trte z mariborskega Lenta.

Posadili so jo 1. julija 2018, ob 160. obletnici Borštnikovega rojstva, in je letos prvič bogato obrodila. Potrgali so 60 grozdov, nabrali so jih za tri peharje, in jih stehtali. Tehtnica je pokazala 9,30 kilograma. Kot je povedal gospodar trte Dane Novak z Borštnikove domačije, ga ne bodo namenili predelavi v vino.

»Če pa bi še malo počakali, glede na ohladitve, bi lahko imeli ledeno trgatev.« Prvi grozd je odtrgal igralčev praprapranečak in lastnik Borštnikove hiše Tomaž Novak, za njim pa Dane Novak in novi skrbnik trte Ivan Kropivnik ter cerkljanski župan Franc Čebulj, ki ima največ zaslug, da so trto z Lenta pred tremi leti pripeljali v Cerklje.

Grozdje so pomagali trgati po svojih močeh in ga tudi poizkusili varovanci Centra Korak iz Kranja. To so junaki in heroji, ki se spopadajo z izzivi življenja po tako ali drugače pridobljenih poškodbah možganov. Uporabnik Centra je tudi Tomaž Novak, ki je leta 2002, star 25 let, preživel zastoj srca, kar mu je pustilo hude posledice, vendar jih ob strokovni pomoči osebja centra uspešno premaguje.

Pripravili so bogat kulturni program s Cerkljanskimi gavnarji in moško vokalno skupino Pozdrav Gorenja vas pod vodstvom Janeza Čadeža, zapeli so pesmi o trti in vinu, program pa je domiselno povezoval Rudi Zevnik. Poskrbeli pa so tudi, da trgači in nastopajoči niso bili lačni in žejni. Vsi prisotni so upoštevali navodila NIJZ. Ob tem omenimo, da je Cehovsko društvo kovačev Slovenije, katerega član je tudi Dane Novak, pred dvema letoma izdelalo ročno kovano železno ograjo, ki bo varovala potomko najstarejše trte na svetu z mariborskega Lenta.