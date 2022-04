Na zavodu za zaposlovanje prvi ukrajinski begunci

Na Zavod RS za zaposlovanje so se začeli prijavljati prvi ukrajinski begunci s priznano začasno zaščito, odgovorni pa zagotavljajo, da so nanje dobro pripravljeni. Kot izziva se sicer kažeta odsotnost dokazil o izobrazbi ter neznanje slovenščine in tudi angleščine, a povpraševanje delodajalcev ostaja veliko, zlasti iz panoge gostinstva in turizma.

Razseljene osebe iz Ukrajine za prijavo v evidenco brezposelnih v Sloveniji potrebujejo status osebe z začasno zaščito, ki glede na nedavno aktivirani vladni zakon o uvedbi začasne zaščite traja eno leto in se lahko podaljša na največ dvakrat po šest mesecev. Ko jim je priznan ta status, dobijo tudi pravico do prostega dostopa na trg dela, kar pomeni, da se lahko prijavijo na zavodu za zaposlovanje.

Prve prijave v evidenco so se tako začele šele v zadnjih dneh, trenutno jih je manj kot pet, je na današnji novinarski konferenci pojasnil generalni direktor zavoda za zaposlovanje Mitja Bobnar in dodal, da so se začeli na njihov priliv intenzivno pripravljati že marca.

Pripravili slovarček za prvih 500 besed

Na spletu so po njegovih besedah objavili usmeritve in napotke ter obrazce glede zaposlovanja ukrajinskih državljanov v ukrajinskem jeziku, pripravili pa so še slovarček Prvih 500 po slovensko, ki so ga razdelili na vse območne službe za pomoč državljanom Ukrajine pri učenju slovenskega jezika.

Generalni direktor zavoda je potrdil, da so že obiskali nastanitvena centra v Logatcu in na Debelem Rtiču, kjer so beguncem podali prve informacije glede razmer na slovenskem trgu dela, v kratkem pa načrtujejo tudi vzpostavitev informacijske točke za tujce, pri čemer bodo v kontaktnem centru zagotovili osebe, ki bodo v pomoč pri usmerjanju in podajanju informacij Ukrajincem za lažji prehod na trg dela.

Izpostavil je še, da že imajo usposobljene svetovalce za take skupine iskalcev zaposlitve. V primeru beguncev je namreč potreben prilagojen svetovalni proces, saj je že od začetka poudarjen pomen učenja slovenskega jezika in spoznavanja sistema.

Zavod jih bo prednostno pošiljaj na tečaje slovenskega jezika

Direktorica področja zaposlovanja na zavodu Damjana Košir je napovedala, da bo zavod osebe iz Ukrajine obravnaval tako kot ostale brezposelne osebe, zanje pa bodo poleg samega postopka prijave v evidenco ključni priprava zaposlitvenega načrta z opredelitvijo zaposlitvenih ciljev in njihovo napotovanje v zaposlitev.

Zavod jih bo prednostno pošiljal na tečaje slovenskega jezika, je dejala. Državljani tretjih držav, tudi Ukrajine, morajo namreč opraviti izpit iz znanja slovenščine vsaj na vstopni ravni (raven zahtevnosti A1), in sicer v roku enega leta od prijave v evidenco brezposelnih oseb pri zavodu. Poleg tega jim bo zavod omogočil še vključitev v poseben tečaj uporabne slovenščine in druge tečaje slovenskega jezika.

Begunci praviloma brez dokazil o izobrazbi in ne govorijo angleško

So pa na zavodu ob obisku nastanitvenih centrov zaznali dva izziva, in sicer da begunci praviloma nimajo dokazil o izobrazbi in da večinoma ne govorijo angleškega jezika. Predstavniki delodajalskih združenj so jim v zvezi s tem dali sicer na sestankih vedeti, da so jim bolj kot izobrazba pomembne izkušnje. Dokazila o izobrazbi, ki so na voljo, medtem preverja center ENIC-NARIC, je stanje opisala Koširjeva.

Pojasnila je še, da je za begunce značilna paleta različnih poklicev in da gre predvsem za ženske in matere, kar pomeni, da bo treba poskrbeti tudi za možnost otroškega varstva.

Na zavodu beležijo veliko povpraševanje delodajalcev po tej delovni sili, največ iz dejavnosti gostinstva in turizma. Pri tem zagotavljajo, da bodo tako kot v primeru vseh ostalih brezposelnih skrbno preverjali podjetja, h katerim bodo napotovali Ukrajince. Kot vedno jim bo v pomoč lista delodajalcev z negativnimi referencami.

Iz visokotehnološkega podjetja Dewesoft, ki ima hčerinsko podjetje v Rusiji in zato pozorno spremlja vojno v Ukrajini, pa so danes sporočili, da bodo zaposlili ustrezno kvalificirane ljudi, ki prihajajo s konfliktnega območja.