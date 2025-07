Franc Šlihthuber, župan Občine Gornji Petrovci, je v petek na seji občinskega sveta, ki jo je sklical, potem ko je bil zaradi oškodovanja upnikov (škode je bilo za milijon evrov) pravnomočno obsojen na 14 mesecev zapora v primeru Pindža, to pravnomočno sodbo označil za preprost konstrukt. Kot je znano, je Šlihthuber skozi ves sodni proces na okrožnem soboškem sodišču, ki ga je lani decembra obsodilo, mariborsko višje sodišče pa je konec junija županovo zaporno kazen potrdilo, obračunaval z mediji. Tako jim ni ostal dolžan niti ta večer. Izjavil denimo je, da so njihove zgodbe lažne in prirejen...