Zakaj je na Zanzibarju umrl Slovenec?

Številni Slovenci se ob omejitvah, ki jih je vlada sprejela s ciljem zamejitve širjenja novega koronavirusa, tudi po več mesecev niso odpravili niti iz lastne občine, spet drugi so si privoščili oddih v daljnih krajih. Sploh Zanzibar, ki je del afriške države Tanzanija, je postal prava mala meka slovenskih estradnikov in estradnic.S tamkajšnjih rajskih plaž so tako svojim sledilcem pozdrave po družabnih omrežjih v zadnjih tednih med drugim veselo pošiljali kuharska mojstricain plesalcater njen mož. Tam pa še vedno uživajo radijska voditeljica in osebna trenerka, glasbenikain, pevecin tekmovalka v resničnostnem šovu KmetijaZanzibar naj bi namreč, kar se števila okužb z novim koronavirusom tiče, veljal za skoraj t. i. brezkovidni raj na zemlji. Oblasti v državo spuščajo potnike dobesedno brez omejitev. Uradno naj bi v Tanzaniji, kjer živi 58 milijonov ljudi, od začetka epidemije zabeležili le 509 primerov okužb, za posledicami koronavirusne bolezni pa naj bi umrlo 21 bolnikov.Je pa pred dnevi tam umrl tudi slovenski državljan, za katerega pa še ni natančno znano, ali je bil za smrt kriv covid-19. Vodja konzularne službe na ministrstvu za zunanje zadeveje na včerajšnji novinarski konferenci vlade podrobneje pojasnil, da je na Zanzibarju Slovenec ta mesec umrl po nekaj tednih hospitalizacije: »Smrt je nastopila sredi tedna, mislim, da okoli 20. februarja. Vzrok smrti, ki je naveden na dokumentih, je ostal v tako splošni obliki, da se nanj ne moremo sklicevati.« Sam si to razlaga na način, da kakšnih posebnih ugotovitev službe, ki je ugotavljala vzrok smrti, ni navedenih prav zato, da lahko ostane ta primer kot eden od mnogih in se nadalje ne ugotavlja konkretnosti. Dodal je, da je šlo za individualno potovanje in da so informacije o tem prenesle tako tanzanijske oblasti kot svojci, ki so nato tudi urejali vse potrebno.»Obvestilo o smrti je prišlo iz tistega dela države, ki je sicer zelo priljubljen in eksponiran v turistični ponudbi, to je otok Zanzibar. Naši kolegi v Kairu so opozorili na dejstvo, da se včasih v kakšnih posameznih informacijah ta del sveta promovira kot otok, ki ima samo rajske plaže in kamor virus in bolezen ne sežeta. Izkazalo se je, da je ta realnost zlasti v promocijskih sporočilih tamkajšnjih oblasti ali pa tistih, ki na takšen način služijo,« je bil jasen Šter in hkrati vse tiste, ki se kljub pandemiji odločijo za potovanje, pozval, naj upoštevajo vse previdnostne ukrepe. Po vrnitvi pa naj zdravstvenim službam omogočijo, da bodo to lahko vključile v preventivne aktivnosti, ki bodo preprečile vdor kakšne od nevarnejših oblik virusa v državo.