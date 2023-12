Na zadnji dan leta prižgali rumeno opozorilo, prihaja tudi sneg

Že nekaj časa nazaj smo vas razžalostili z novico, da ne božič ne novo leto ne bosta bela. Pravzaprav so temperature relativno visoke za ta čas, vremenoslovci pa so zaradi vremenskih nevšečnosti prižgali celo rumeno opozorilo.

Severozahod države je odet v rumeno barvo, saj se zvečer, od okoli 21. ure, pričakujejo obilnejše padavine. Od 40 do 70 litrov na kvadratni meter naj bi jih zapadlo.

V opozorilu Agencija RS za okolje (Arso) navaja: »Manjše reke in vodotoki lahko narastejo in se razlijejo v manjšem obsegu. Ljudje, ki živijo na ogroženih območjih, naj spremljajo trend vodostaja ter meteorološka in hidrološka obvestila.«

Nagajal bo tudi veter

Za severovzhod in jugozahod države sveti rumeno opozorilo zaradi močnejšega vetra. Na obeh območjih pričakujejo veter, ki bo ponekod bril s 70 kilometri na uro.

Medtem ko opozorilo ob morju velja zvečer, od 19. ure naprej, je na drugem omenjenem območju razglašen danes do 21. ure.

Ni še konec padavin

Z rumenim alarmom bomo začeli tudi novo leto. Na severozahodu države v zgodnjih urah grozijo padavine, tudi sneg, povečana je tudi nevarnost snežnih plazov. Na severovzhodu in jugozahodu države ponovno pričakujemo veter.

V začetku leta nas bo torej precej namočilo, prihaja pa tudi konkretnejša ohladitev, kažejo trenutne napovedi meteorologov. Če smo te dni marsikje po državi čez dan izmerili blizu 15 stopinj Celzija, bodo denimo 9. januarja temperature višje od nič stopinj Celzija izmerili le na Primorskem.

