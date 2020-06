Na youtubu Naja napovedala svojo smrt

Je sploh lahko kaj bolj žalostnega kot pričakovanje lastne smrti? Toliko huje, če se izteka življenje mladega človeka. Študentka drugega letnika španskega jezika in književnosti ter japonologije Naja iz Murske Sobote je te dni v svojem videoblogu šokirala sledilce na družabnih omrežjih. »Poslavljam se in se vnaprej opravičujem, če bo preveč čustveno, ker mi je hudo,« je svoj več kot eno uro trajajoči nagovor začela krhka 20-letnica, ki se spopada s čedalje hujšimi bolezenskimi znaki.Zaradi pozne diagnoze umiraŽivljenje se ji je spremenilo že po 10. letu, ko so ji zdravniki odkrili redko dedno bolezen – cistično ...