Na volitvah bi slavila Janševa SDS pred stranko, ki bi jo vodil Robert Golob

Na državnozborskih volitvah aprila bi največ, 15,5 odstotka vprašanih glasovalo za SDS, sledi nova stranka, ki bi jo vodil Robert Golob, s 15,4 odstotka glasov, na tretje mesto bi se uvrstila SD z 10,3 odstotka, kažejo rezultati ankete Vox populi, ki jo je za časnika Dnevnik in Večer pripravila agencija Ninamedia.

Preberite še:

Tako pri volilni anketi trem omenjenim strankam sledijo Levica (5,9 odstotka), NSi (4,5 odstotka) in LMŠ (4,3 odstotka). Parlamentarnega praga ne bi prestopili SAB (3,1 odstotka), Naša dežela (2,9 odstotka), Konkretno (2,8 odstotka), Vesna (1,9 odstotka), Zeleni Slovenije (1,6 odstotka), Dobra država (1,1 odstotka) in SLS z odstotkom glasov. Manj kot odstotek bi glasovalo za parlamentarni stranki DeSUS (0,9 odstotka) in SNS (0,7 odstotka) ter za Piratsko stranko (0,7 odstotka). Kar 24,6 odstotka vprašanih ne ve, koga bi volilo oz. se volitev ne bi udeležilo.

Po teh rezultatih bi SDS osvojil 23 poslanskih sedežev, stranka Roberta Goloba 22, SD pa 16. Sledijo Levica z devetimi poslanci, NSi s sedmimi, LMŠ s šestimi in SAB s petimi poslanci.

Anketa, ki je potekala od torka in četrtka prejšnji teden, je zajela vzorec 1050 anketirancev.