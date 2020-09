Na vlaku se jim razkazujejo in jih otipavajo

Letos nobene prijave

21

julija so začeli objavljati zgodbe o nadlegovanju punc na vlakih.

Treba je pritisniti na državne organe in institucije, da se začnejo s tem ukvarjati.

»Lani sem bila na poti domov, ko zraven mene prisede nek starejši tip,« anonimno dekle opisuje izkušnjo na vlaku Slovenskih železnic (SŽ): »Naslednje vprašanje je bilo, če igram v porničih, no, na koncu pa je še želel stegovati roke po meni in mi celo poriniti roko pod krilo.« Zgodba ni osamljena, več jih je; naslednja ženska govori o večerni vožnji proti Ljubljani v precej praznem vlaku: »Tip začne poleg mene gledat porniče in me božat po nogi.« Nove in nove zgodbe nadlegovanih deklet se pojavljajo iz dneva v dan na profilu Zeleznicezlomna družabnem omrežju instagram. Zeleznicezlom sicer poroča tudi o drugih nevšečnostih potnikov, a številnost primerov spolnega nadlegovanja preseneča.Povezave na Zeleznicezlom pripeljejo do članka sociologinjez zavoda Inštitut 8. marec, ki se ukvarja s pravicami žensk, manjšin in delavcev. A Kovačeva pojasni, da profil Zeleznicezlom ni njen, ampak ga nekdo upravlja anonimno. Dodaja pa, da so bili iz tega profila obveščeni o težavah, ki jih imajo s SŽ: »Profil Železnicezlom ste najprej blokirali, svojo blokado kasneje umaknili, brisali komentarje na svoji strani, izpovedi žrtev pa še naprej ignorirali,« je Kovačeva v javnem pismu naštela, kaj se je dogajalo od 21. julija, ko so na profilu začeli objavljati zgodbe anonimnih nadlegovanih žensk.Dodaja, da je analiza dveletne kampanje #jaztudi (v kateri so dali glas žrtvam spolnega nadlegovanja in nasilja) razkrila, da je bilo skoraj vsako deseto pričevanje o spolnem nadlegovanju in nasilju vezano na javni prevoz. »Pravim, da je to poletje tako vroče, da je meni kar lu... zašvical, kaj pa tebi lu...,« tako ena nadlegovanih povzame neposredno nagovarjanje na vlaku, ki se mu ni mogla izogniti. Kovačeva opozarja: »SŽ vedo, kaj se dogaja, ampak se niso odzvale.« Razočarana je, da se državno podjetje ne zavzema za družbo brez spolnega nadlegovanja in nasilja.Na drugi strani predstavnica za stike z mediji pri SŽnavaja, da letos niso prejeli nobene prijave spolnega nadlegovanja na vlaku, težava je tudi, da zgodbe z Zeleznicezlom »ne vsebujejo podatkov (ura vožnje, relacija, datum ...), da bi lahko pristojnim institucijam podali prijave«.Šavorjeva izrecno navaja, da bodo na SŽ proučili, kaj se je dogajalo z njihovim instagram računom: »Kaj se je dogajalo z instagram profilom (blokade, umik blokade in podobno), bomo podrobno proučili, in če se je dogajalo kaj neprimernega, tudi ustrezno ukrepali.«»Potem me je pa tip prijel za nogo, oblečene sem mela raztrgane hlače, in mi začel govorit, da mi lahk kupi nove, pa neke fore, u glavnem ful je bilo neprijetno,« opisuje skupno vožnjo s 60-letnim moškim dekle, ki naj bi imela 16 let, ter nadaljuje: »Potem sem ga še celo leto videvala na vlaku in je isto težil še drugim puncam.« Spet druga potnica ugotavlja: »Je bilo grozno, ja. In imam še danes nočne more zaradi tega vsake toliko.« Zgolj opozarjanje in javno obsojanje pa nista dovolj – na SŽ svetujejo, da o takih dogodkih najprej in takoj obvestite sprevodnika: »Naše vlakospremno osebje je deležno tudi tovrstnega izobraževanja, in če je obveščeno o kakršnem koli nasilju ali nadlegovanju na vlakih, ukrepa v skladu z navodili, nemudoma obvesti policijo ali pa poda prijavo na pristojno službo.«Vse odgovornosti za odpravo spolnega nadlegovanja in nasilja ne smemo preložiti na posameznike in prijave, pa razlaga Kovačeva: »Treba je pritisniti na državne organe in institucije, da se začnejo s tem ukvarjati. Naprej morajo SŽ priznati, da imajo spolno nasilje, narediti raziskavo in zagotoviti varnost.« V tujini se zadnja leta pojavljajo »ženski oddelki«, kjer potnice potujejo brez strahu, s katerim se soočajo naše uporabnice vlakov. Možen je videonadzor vagonov.Morda pa kateri potnici pride v samoobrambi prav tudi izkušnja enega od deklet, ki je tako opisala vožnjo z ekshibicionistom: »Vidim njega, kako se mi smeji, medtem ko ga drži v roki. Pomaham s telefonom in rečem: 'A želiš, da te slikam?'« »O, ne, ne, ni treba,« naj bi dejal moški in kmalu zatem zapustil sedež pa tudi vlak.