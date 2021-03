Na vladi o ukrepih, premier pa: zaenkrat stabilno, a resno

Vlada se je pozno popoldan sestala na redni seji, kjer teče beseda tudi o trenutnem epidemiološkem stanju zaradi koronavirusa ter ukrepih, ki veljajo.Na twiterju je predsednik vlade Janez Janša delil objavo uradnega vladnega profila in zapisal: »Zaenkrat stabilno, a še vedno resno. Raste delež novih variant #koronavirus.Število okuženih ni v upadu, prav tako je v bolnišnicah še vedno več kot 500 oseb zaradi koronavirusa. Določene regije so še naprej v rumeni fazi, a ne celotna Slovenija. V naši državi je tudi vedno več zaznanih primerov drugih različic koronavirusa Ne pričakuje se rahljanja ukrepov, nekaj je bilo le govora o spremembi policijske ure. Treba je počakati do konca seje vlade, da bodo jasne odločitve.