Na vidiku nova omilitev ukrepov, sporoča minister za gospodarstvo

Dobra novica za hotele

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijoje ob današnjem obisku Kranjske Gore napovedal sprostitve nekaterih ukrepov za preprečevanje širjenja okužb z novim koronavirusom na področju gostinstva in turizma. O njih naj bi že danes na dopisni seji odločala vlada, veljati pa naj bi začele v ponedeljek.Kot je povedal, bodo glede na nov pristop, ki ga bodo ubrali, lahko v vseh regijah odprte terase gostinskih lokalov, notranjost gostinskih lokalov pa bo odprta po tako imenovanem PCT-pristopu, kar pomeni za tiste, ki so preboleli covid-19, ki so cepljenji proti njemu ali pa imajo negativen test. Kar se tiče prenočitvenih kapacitet, bodo tiste z do 60 enotami lahko imele odprtih 30 sob oziroma enot, večje pa bodo lahko imele odprto polovico svojih kapacitet. Za vse ostale dejavnosti se bodo zmanjšali potrebni kvadratnih metri za eno stranko s 30 na 20 metrov, je napovedal Počivalšek.Počivalšek je izpostavil, da se moramo kot stranke zavedati, da je treba za vstop v notranjost gostinskih lokalov izpolnjevati pogoje pristopa PCT preboleli, cepljeni, testirani. Gostinci nas morajo na to opozoriti, mi pa se moramo zavedati, da imajo pristojne inštitucije, torej inšpekcije, pravico te dokumente preveriti, je dejal minister in dodal, da enako velja tudi za namestitvene kapacitete.Kot je povedal direktor Turizma Kranjska Gorajih je ta informacija danes posebej razveselila, saj bo omogočila veliko bolj nemoteno poslovanje gostinskih in namestitvenih obratov. Kot je pojasnil, je namreč preverjanje možnosti vstopa posameznikov v notranjost restavracij ali hotelov s strani osebja neživljenjsko. Zato je ključno, da odgovornost za to prevzame vsak posameznik.Ob napovedanih sprostitvah je minister poudaril, da Slovenija glede na število novookuženih , če se primerjamo s severnimi in zahodnimi sosedami, na nek način prehiteva. Naša situacija namreč ni taka, pa smo vseeno malo pred njimi, je dejal Počivalšek. Za primer je navedel, da bodo Avstrijci bolj pogumno odpiranje na tem področju začeli 19. maja.Poleg tega je Počivalšek računa, da bodo v Sloveniji v veljavo kmalu stopile še nove sprostitve. Razdelati je treba pogoje nadaljnjega odpiranja, je dejal minister, ki verjame, da bodo imeli, če se bo nadaljevalo izboljšanje epidemiološke situacije, prihodnjo sredo na mizi tudi odpiranje na drugih področjih.