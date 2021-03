Bralci poročajo, da klesti toča, padavine se bodo razširile nad vso Slovenijo (FOTO)

FOTO: Arso

Obeti

Poziv k previdnosti na cestah Zaradi močnega dežja, sodre in ponekod tudi snega so ceste ponekod po državi spolzke, opozarja prometnoinformacijski center državne ceste, kjer voznike pozivajo k previdnosti.



Na ljubljanski zahodni obvoznici in na štajerski avtocesti je ponekod zaradi prometnih nesreč oviran promet.



Zaradi močnega sneženja prometnoinformacijski center na cestah prek prelazov in na višeležečih cestah na Gorenjskem in na severnoprimorskem priporoča uporabo verig.



Sicer pa je po podatkih, objavljenih nekaj po 11. uri, na ljubljanski zahodni obvoznici zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Brdo proti Kozarjam.



Prometne nesreče pa ovirajo promet tudi na štajerski avtocesti, med drugim pred predorom Golo rebro proti Ljubljani, prav tako med Žalcem in Šempetrom proti Ljubljani, med predoroma Jasovnik in Ločica pa je promet oviran proti Mariboru.

Danes bo oblačno s pogostimi padavinami, lahko tudi zagrmi. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin. Prehodno bo zapihal severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Hladilo se bo, popoldanske temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Padavine bodo popoldne od severa slabele in do večera že večinoma ponehale.Sicer pa se je nas obrnila bralkater sporočila, da so bili na Viču nekaj po 11. uri priče kot grah debeli toči. Bralecjavlja, da je tudi v Spodnji Šiški pošteno pobelilo. Fotografije pa nam je poslal tudi naš redni bralec, ter dopisal, da ob 11.30 v Slovenski vasi pri Obrežju klestila toča.Pri Arsu za zdaj alarmi za točo ne gorijo. Sporočite nam, kakšno je vreme danes v vaših koncih:V ponedeljek bo sprva precej jasno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Sredi dneva in popoldne bo več spremenljive oblačnosti, mogoče bodo tudi posamezne kratkotrajne plohe, lahko snežne. Najnižje jutranje temperature bodo od –7 do 0, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 6 do 11, na Primorskem do okoli 13 stopinj Celzija.V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne bo nastalo nekaj ploh, lahko tudi snežnih. V torek bo pihal severni veter.