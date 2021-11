Na venčku bo zagorelo 300 lučk

»V letošnjem letu, v času epidemije in ob težavah z načrtovanjem decembrskih prireditev, smo se odločili, da našim občankam in občanom vendarle ponudimo nekaj več vizualnih užitkov, če se že družabnega dogajanja z razlogom ogibamo. Zato smo v krožišče pri južnem vhodu v mesto postavili adventni venec, ki bo spremljal prihod božiča in novega leta ter z razsvetljavo in simbolnim sporočilom neskončnega miru in hkrati radovednega pričakovanja, kaj nam bo prineslo novo leto,« je ob koncu dela dejal in širni javnosti sporočil slovenjgraški župan Tilen Klugler.

Mnogi so z veseljem opazovali dijake pri postavitvi.

Adventni venec s premerom 8,70 metra je nameščen med simbolnimi krogi življenja, ročno pa je izdelan iz smrekovih vejic, za kar so se potrudili člani Turistično-olepševalnega društva Šmartno pri Slovenj Gradcu, od koder prihaja tudi naša zlata olimpijka Janja Garnbret. Okrasitev v zlati, srebrni in beli barvi so prispevali dijaki Šole za hortikulturo in vizualne umetnosti iz Celja, pri okrasitvi pa je sodelovalo sedem dijakinj in dijakov ter dva profesorja. Za izdelavo so uporabili več kot sto metrov žic in opornic, na njem pa bo tudi več kot dvesto okraskov ter okrog tristo metrov lučk. »Prvo svečo na tem vencu bomo simbolno prižgali to nedeljo, ki je tudi prva adventna, v večernih urah, kot je to običaj,« napoveduje župan Klugler.

Osem metrov in 70 centimetrov meri njegov obseg.

Preostalo razsvetljavo v mestu bodo v glavnem mestu koroške regije prižgali 1. decembra v večernih urah. »Seveda si želimo, da nam ta okrašeni venec prinese adventno in božično spokojnost, ki bo zaradi zaščite zdravja občank in občanov morala tudi letos nadomestiti siceršnje decembrsko veselje in zabavo. Neizmerno smo hvaležni vsem, ki so bili vpeti v njegovo izdelavo. Upamo, da bo venček lepa popestritev za vse obiskovalce in obiskovalke našega mesta in da bodo tudi večerni sprehodi zato bolj prijetni,« sklene Klugler.