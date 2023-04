Na Veliko planino kmalu še hitreje

Družba Velika planina je 31. marca v prostorih občine Kamnik z izbranim izvajalcem Leitner S.p.A. in s partnerskim podjetjem Riko podpisala pogodbo za gradnjo nove šestsedežnice na Veliki planini. Ta bo v primerjavi s sedanjo dvosedežnico precej hitrejša in varnejša. Kamniški župan Matej Slapar je ob podpisu poudaril, da gre za eno večjih naložb v občini Kamnik v zadnjem obdobju.

O menjavi sedežnice se v občini Kamnik govori že 10 let.

Gre za veliko pridobitev za občino, Veliko planino, turizem in njegov razvoj, saj se o njej govori že vsaj 10 let. To je še pomembneje, ker dvosedežnici kmalu poteče obratovalno dovoljenje. Zahvalil se je tudi državi, ki bo za naložbo prispevala približno sedem milijonov evrov, brez tega bi jo težko izpeljali. Prepričan je, da bo podjetje Leitner s partnerjem Rikom v dobrega pol leta uredilo vrhunski objekt, ki bo kazal smer razvoja Velike planine in turizma v tem delu občine. Tomaž Štefe, direktor družbe Velika planina, ki je svoj mandat nastopil julija 2022, je dodal, da gre za nadaljevanje projekta, ki se je začel lani z uspešno prijavo na razpis ministrstva za gospodarstvo in pridobitvijo pravice do subvencije iz državnih in evropskih sredstev za gradnjo šestsedežnice in nadaljeval s pridobitvijo gradbenega dovoljenja 13. januarja letos. S podpisom pogodbe se končuje proces izbora dobavitelja opreme in gradbenih del ter začenja izdelava, dobava, montaža in gradnja sedežnice na ključ.

Nova šestsedežnica bo še letos nadomestila počasno dvosedežnico.

Franc Alain Furlani, predstavnik podjetja Leitner, enega izmed vodilnih proizvajalcev žičniških naprav v svetu, je zelo slikovito opisal projekt: »Žičnica je kot cesta. Če je cesta lepo narejena in udobna, se ljudje radi vračajo.« Obljubil je še, da bodo spoštovali roke in posebne tehnične prijeme, ki bodo specifični le za Veliko planino. Spoštovali bodo tudi okolje Velike planine in v prostor umestili primerne elemente, ki bodo tehnično in po videzu spadali sem.

Podpis pogodbe za šestsedežnico FOTO: OBČINA KAMNIK

Direktor podjetja Riko Janez Škrabec: »Lotevamo se različnih zahtevnih in bolj zahtevnih tehnoloških projektov. Veseli smo, da lahko sodelujemo s tako pomembnim podjetjem, kot je Leitner, in tudi z Veliko planino.« Sicer pa je na Veliki planini trenutno mrzlo kot pozimi (pod ničlo), sneg pa se počasi umika prvim znanilcem pomladi, to je poljem žafranov okoli planšarskih koč in bajt. Že 26. aprila se bo končala tako imenovana nizka sezona in začela spomladanska.