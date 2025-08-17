ZASTOJI NA CESTAH

Na več delih primorke promet obstal, gneča na več slovenskih cestah

Prometno informacijski center za državne ceste poroča o več zastojih na slovenskih cestah.
Fotografija: Simbolična slika FOTO: Alexandragl1 Getty Images/istockphoto
Simbolična slika FOTO: Alexandragl1 Getty Images/istockphoto

A. Ka.
17.08.2025 ob 18:17
17.08.2025 ob 19:18
A. Ka.
17.08.2025 ob 18:17
17.08.2025 ob 19:18

Današnja nedelja mineva tudi v znamenju prometnih zastojev, o katerih poroča Prometno informacijski center za državne ceste. Trenutno so ti v več delih države.

Zastoji so na primorski avtocesti med Postojno in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih, zamude je za približno 40 minut. Dvokilometrski zastoj je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Zastoja sta na štajerski avtocesti, in sicer med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru.

Zastoji so tudi na cestah Lucija - Izola, Šmarje - Koper, Postojna - Ravbarkomanda, Logatec - Vrhnika, Vrhnika - Dragomer in Bohinjska Bela - Bled, poroča prometno informacijski center.

Prometne nesreče

Ponekod je promet oviran zaradi prometne nesreče. Na dolenjski avtocesti je oviran na zaviralnem pasu pred priključkom Grosuplje zahod proti Novemu mestu, prehitevalni pas pa je zaprt med izvozom in uvozom Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Zaradi prometne nesreče sta zaprti tudi glavna cesta Krško - Celje, pri Radečah pri bencinskem servisu.

Več iz te teme:

promet primorska avtocesta zastoji

