Upi in načrti, ki so jih za prihodnost gojili mladi ukrajinski glasbeniki, so se v hipu razblinili. Namesto sanj jim je ostala vojna resničnost. Po dveh, za nekatere tudi treh ali štirih dneh mučnega potovanja prek razdejane Ukrajine in nato Madžarske so vendar prispeli v Slovenijo. »Ne želimo, da jih obremeni nalepka begunca. Ne želimo, da se tu počutijo kot tujci, pač pa da se počutijo sprejete, dobrodošle in kot doma,« jih je v ljubljanskem hostlu Celica toplo pozdravila Živa Ploj Peršuh, ganjene besede dobrodošlice pa jim je v ukrajinščini namenila tudi Oksana Lyniv, vodja mla...