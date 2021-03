Na ustavnem sodišču: je prepoved gibanja in zbiranja neustavna?

Trije mladoletni mariborski dijaki, eden izmed njih je že prejel poziv na sodišče, so pomoč poiskali pri Pravni mreži za varstvo demokracije. »Zanje smo našli odvetnika, ki bo prevzel njihova pooblastila in jim bo strokovno pomagal,« je povedala Barbara Rajgelj iz Zavoda Open.

Omejitev le ob konkretnem preverjanju vsakokratnega zbiranja

Posameznikom mora biti omogočeno, da svoje mnenje izrazijo skupaj z drugimi in na javnem prostoru

Pobudnika sta na ustavno sodišče vložila pobudo za oceno ustavnosti oz. zakonitosti odloka o začasni delni omejitvi gibanja in prepovedi zbiranja v času epidemije covida 19. Pobudo je podprla Pravna mreža za varstvo demokracije, saj sta po njenem mnenju pravici do mirnega zbiranja in svobode izražanja ustavno varovani, temeljni človekovi pravici.Pobudnika, ki želita ostati anonimna, izpodbijata ureditev, ki velja že od oktobra. V utemeljitvi sta zapisala, da so bila spomladi pridobljena nekatera znanstvena in strokovna znanja ter da bi se država lahko pripravila bolje, kot se je, je navedlaiz Zavoda Open. Utemeljujeta, da vlada ne sprejema vseh ukrepov, ki jih predlaga stroka. »Pri mirnem zbiranju se stroka nikoli ni opredelila, da bi to predstavljalo epidemiološko tveganje.«Pravica svobode izražanja in zbiranja je ustavno varovana pravica, omejevanje teh pravic je mogoče le ob strogem testu nujnosti, primernost in sorazmernosti, je pojasnila direktorica pravnoinformacijskega centra nevladnih organizacij Katarina. »Omejitev je lahko dana le ob konkretnem preverjanju vsakokratnega zbiranja. V tem primeru vlada tega ni storila.« Meni, da je še posebej v luči napovedi o tretjem valu epidemije nujno, da ustavno sodišče čim prej jasno in nedvoumno pove, pod kakšnimi pogoji in če sploh je omejevanje ustavnih pravic mogoče.Pravico do protesta, ki se uresničuje skozi pravici do mirnega zbiranja in svobodo izražanja, ščiti tudi mednarodno pravo, je opozorila direktorica Amnesty International Slovenije. Zajeti sta v konvenciji o človekovih pravicah ter v mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah.Poudarila je, da gre za individualne pravice, ki se uresničujejo na kolektivni način. »Posameznikom mora biti omogočeno, da svoje mnenje izrazijo skupaj z drugimi in na javnem prostoru. Tako okrepimo svoj glas.« Obsodila je tudi to, da država ne omogoča mirnih dejanj državljanske nepokorščine, kot so hupanje, branje ustave ali sedenje na trgu.