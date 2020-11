»Na urgenci cela vrsta čaka na prosto posteljo, vsi covid oddelki polni«

»Naravnost iz dežurstva: številke in odstotek pozitivnih so še izjemno visoki, zjutraj jih na urgenci cela vrsta čaka na prosto posteljo. Vsi naši covid oddelki so polni. Zdravstveni delavci se maksimalno trudijo, ampak naval podre vse kapacitete. Držite se ukrepov, druge opcije ni,« je včerajšnja objava zdravnika iz Splošne bolnišnice Celje.



Pri njih in na ministrstvu za zdravje smo preverili, ali vsi bolniki, ki zdravljenje potrebujejo, tega tudi dobijo.



»V Splošni bolnišnici Celje zagotavljamo zdravstveno obravnavo vsem covid 19 pacientom. Začetna oskrba poteka v Urgentnem centru Celje, kjer se opravijo potrebne diagnostične in tudi terapevtske storitve. Pacienti so v tem času nameščeni v sobi za opazovanje in na drugih lokacijah celotnega UCC, ki smo ga v celoti namenili za covid paciente. Po potrditvi diagnoze se ureja namestitev na enega od covid oddelkov. Pri tem seveda upoštevamo razpoložljive kapacitete, ki jih stalno povečujemo,« pojasnjujejo iz Splošne bolnišnice Celje. Dodajajo, da morajo v redkih primerih pacientom zagotoviti namestitev v drugih bolnišnicah, medtem ko za veliko večino hospitalno oskrbo zagotovijo pri njih. Krizni štab vsakodnevno spremlja stanje in odreja potrebne korektivne ukrepe.



»Posebej se moramo zahvaliti vsem zdravstvenim delavcem, ki vlagajo izjemne napore za potrebno raven varne in kakovostne celovite zdravstvene oskrbe,« so še zapisali v odgovoru.



Tudi na ministrstvu za zdravje pravijo podobno: »Bolnišnično zdravljenje dobijo vsi, ki ga potrebujejo. Dispečerska služba deluje neprekinjeno in namešča bolnike s covid 19 po Sloveniji glede na proste kapacitete.«