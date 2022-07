Na ukrepe Golobove vlade se je odzval Janez Janša: To je v pristojnosti hišnikov

Minister za infrastrukturo Bojan Kumer je v ponedeljek dejal, da varčevanje z energijo po oceni Evropske komisije predstavlja prvega med ukrepi proti energetski draginji. Vlada je na petkovi seji zato sprejela ukrepe in priporočila za učinkovito rabo energije v stavbah ožjega in širšega javnega sektorja. Kot je povedal, na ministrstvu ob trenutnih zunanjih temperaturah prostore v skladu z vladnim sklepom hladijo do največ 25 stopinj Celzija. Ob poletnem hlajenju bo omejeno tudi ogrevanje prostorov pozimi, ukrepi pa naj bi tudi zagotovili pravočasno pripravo na ogrevalno sezono, tudi s pregledom in prilagoditvijo sistemov ogrevanja.

»Ogrevalne sisteme lahko pregledamo, primerno vzdržujemo, da bodo učinkovitejši in da lahko več prihranimo pri samem ogrevanju. Tako pri elektriki kot zemeljskem plinu,« je še dejal Kumer. Na to pa se je na twitterju odzval tudi Janez Janša, ki meni, da tovrstni ukrepi niso ustrezni. »To so ukrepi, ki so večinoma v pristojnosti hišnikov. Deloma vodij institucij.« Dodal je, da zanje ne potrebujemo vlade.