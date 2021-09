Na Turjaku festival piva

Nastopila bo legendarna skupina Rok'n'band.

Na gradu Turjak bo v soboto, 4. septembra, drugi festival slovenskega piva. Slovenski pivovarji iz pivovarn Rooster (Lavrica), Kajtimar (Ljubljana), Hudo Pivo (Novo mesto), Cesar (Mirna Peč) in Brewwood (Kočevje) se bodo predstavili s svojimi pivi. V raznovrstnih pivih in srednjeveški kulinariki boste lahko uživali od 10. ure dalje. Najmlajši si bodo lahko ogledali lutkovno predstavo O turu in Turjačanu ob 11. uri. Za popestritev bo poskrbela legendarna skupina Rok'n'band s koncertom, ki se bo začel ob 19. uri. Vstopnina je 12 evrov.Grad Turjak ima burno zgodovino, ime pa je dobil po turu, ki ga imajo turjaški grofje v svojem grbu. Pred gradom se bohoti tudi lipa, ki je uvrščena med naravne vrednote državnega pomena.Turjak je naselje vrh dolgega turjaškega klanca, znan po istoimenskem gradu. Ime je dobil po svojih gospodarjih Auerspergih, grofih Turjaških. Prvič so omenjeni leta 1162. Nekateri so postali slavni:(1557–1593) je vodil vojsko, ki je leta 1593 premagala Turke pri Sisku. Na gradu v spomin na to bitko prirejajo vsakoletne viteške igre.(1528–1575) je bil deželni glavar Kranjske, v bitki pri Budačkem so ga Turki obglavili. Zmago so slavili z velikimi sprevodi v Carigradu leta 1575. Nagačeni glavi Herberta Turjaškega inso Turjačani odkupili za veliko denarja. Glavi so potem kot relikviji hranili na gradu Turjak do leta 1943, ko so se mu pisali črni dnevi. Bil je močno poškodovan, na kar spominjata dve spominski plošči – ena na zunanjem zidu ob vhodu, druga v notranjosti. Grad so začeli prenavljati v 60. letih 20. stoletja, leta 1988 pa je bil razglašen za kulturno in zgodovinsko dediščino ter naravno znamenitost.