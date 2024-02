Na teh vrhovih čez noč zapadlo od 5 do 25 centimetrov snega (FOTO)

Ob koncu šolskih počitnic (za prvo polovico šolarjev) je vreme ponekod postreglo še s pravim zimskim vzdušjem. Snežilo je namreč nad 1400 metri nadmorske višine na severu države in višjeležeči vrhovi so se znatno pobelili. Tega so se zagotovo razveselili najmlajši smučarji.

Poročilo Arsa ob 7. uri kaže, da je v zadnjih dvanajstih urah zapadlo največ snega na Voglu, in sicer 25 centimetrov. Sledijo Kanin (13 cm), Vršič (11 cm), Krvavec (10 cm), Rudno polje (5 cm), Zelenica (4 cm).

FOTO: Zaslonski Posnetek, Arso

Za danes meteorologi po vsej državi napovedujejo padavine, ki bodo postopno zajele vso državo. Tudi danes bo meja sneženja večinoma na nadmorski višini okoli 1500 metrov, po nekaterih alpskih dolinah bo dež lahko ob močnih padavinah prešel v sneg.

Oranžni alarm

Arso je posodobil oranžno opozorilo, ki ga je v četrtek razglasil za osrednjo, jugovzhodno, jugozahodno in severozahodno Slovenijo. Danes oranžno opozorilo velja za Primorsko in Notranjsko, kjer bo pihal zmeren do močan južni veter s sunki do 70 km/h, drugod pa bo že nekoliko oslabel.

V noči na soboto bodo sprva še obilnejše padavine, lahko tudi zagrmi. Do jutra bo dež večinoma oslabel in ponehal. V soboto in nedeljo bo delno jasno, predvsem na zahodu bodo možne krajevne plohe. Pihal bo jugozahodnik, še vedno bo razmeroma toplo.