Na svetovnem prvenstvu v robotiki celjski robot drugi na svetu (FOTO)

Te dni so se domov vrnili dijaki Šolskega centra Celje, natančneje Srednje šole za strojništvo, mehatroniko in medije, ki so se v brazilskem Salvadorju udeležili svetovnega prvenstva v robotiki.

»Na tekmovanju RoboCup Rescue Rapidly Manufacturing Robots Challenge je ekipa Mechatronics Rescue Team, ki so jo sestavljali dijaki Jure Balon, Maks Cizej, Luka Kališnik, Tian Oprešnik, Dejan Polutnik in Nik Zabukovnik, vsi dijaki 4. letnika programa tehnik mehatronike, v kategoriji reševalnih robotov osvojila izvrstno drugo mesto. Njihov mentor Matej Veber pa je letošnje dijake na svetovno prvenstvo popeljal že šestič. Lani so v Eindhovnu na Nizozemskem postali celo svetovni prvaki. Z letošnjo izvrstno uvrstitvijo so dijaki že zagotovili vstopnico naslednikom, ki bodo prihodnje leto odpotovali na RoboCup 2026 v Južni Koreji,« je povedala ​Špela Kumer iz Šolskega centra Celje.

Celjski dijaki v družbi najboljših na svetu v robotiki

Kot je povedal dijak Dejan, so priprave na letošnji RoboCup začeli že januarja, nekaj koristnih nasvetov pa so dobili tako od mentorja kot lanskih tekmovalcev. »Delo smo si razdelili in nadgradili lanskega robota. Delo je potekalo v sklopu projektnega in raziskovalnega dela, po končani maturi smo nadaljevali delo tako v šoli kot doma, vse do odhoda v Brazilijo. Za 3D-izris in izdelavo mehanskih delov sva bila zadolžena s sošolcem Tianom Oprešnikom, sam pa sem kot vodja ekipe skrbel, da je v ekipi vse potekalo gladko,« nam je razložil.

Napeto tekmovanje

Nadgradnja lanskega in upravljanje robota je bila Juretova in Lukova naloga, za vezavo elektronike je skrbel Maks z občasno pomočjo Nika, ki je hkrati poskrbel še za nabavo vseh potrebnih komponent. »Nekaj tednov pred odhodom pa so nam dali nekaj koristnih nasvetov tudi predhodniki, za kar smo jim zelo hvaležni. Dejansko je bilo samo tekmovanje, ki je potekalo v Salvadorju, precej napeto, tik pred začetkom smo odpravljali še zadnje pomanjkljivosti. Tudi v kvalifikaciji smo naleteli na nekaj ovir, a smo vse težave uspešno in pravočasno odpravili in se s trudom prebili v finale, kjer smo se pomerili z ekipami iz Tajske, Nemčije in Mehike, na koncu pa zasedli odlično drugo mesto,« je opisal pot do sanjskega rezultata Dejan Polutnik. Svetovni prvaki so sicer postali Tajci.

Po koncu jim je ostalo še nekaj časa za raziskovanje Salvadorja, dva dni pa so preživeli v Riu de Janeiru. »Za to nepozabno izkušnjo se iskreno zahvaljujemo tako vsem pokroviteljem kot mentorjema, profesorju Vebru in profesorju Cizeju, Mojmirju Klovarju in Simoni Črep, ki so nam omogočili, da smo se lahko podali na to dolgo pot. Ne nazadnje pa hvala tudi staršem, ki so nas bodrili in spremljali,« je v imenu vseh dijakov strnil misli Polutnik.