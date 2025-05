Na strehi državnega zbora poslanec SDS: »Če boš naredila en korak naprej, bom skočil dol ...« (VIDEO)

Pred zgradbo državnega zbora so bila danes popoldne intervencijska vozila policije in gasilcev, saj je bil na robu strehe zgradbe poslanec stranke SDS Andrej Hoivik. Gasilci so mu kasneje pristavili lestev, Hoivik pa je izrazil pripravljenost, da se spusti s strehe.

Hoivik je s strehe nagovarjal mimoidoče in med drugim zagrozil, da bo skočil. »Ana prosim, če boš naredila en korak naprej, bom skočil dol, obljubim,« je dejal ženski, ki je prišla v njegovo bližino.

Med drugim je tudi dejal, da ne obsoja nikogar, niti premiera Roberta Goloba, a po njegovem mnenju »ni prav, kar delajo s to državo«.

Hoivik je že sestopil s strehe. Reševalno vozilo ga je v spremstvu policijskih vozil odpeljalo v zdravstveno oskrbo.

Odziv iz poslanske skupine SDS

Na dogodek so se odzvali v poslanski skupini SDS. Na družbenem omrežju X so zapisali: »Preizkušnje, ki nam jih nalaga življenje, so včasih pretežke. Vse prosimo za razumevanje in sočutnost. Hvala!«

