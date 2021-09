Na stoletnem vozu kožühali koruzo

Za veseli del je poskrbel Ansambel Jeruzalem. FOTOGRAFIJI: Jože Žerdin

kožühanje so pripravili na Cvenu.

Turistično društvo Cven so pred 20 leti ustanovili z namenom in željo ohranjati vaške zanimivosti, stare navade, opravila in običaje, skrbeti za lepšo podobo ter turistično ponudbo vasi in okolice z geslom Prite še vi, te pa smo vsi. Da spomin na nekdanja kmečka opravila ne bi zbledel, je TD Cven organiziralo pravi vaški kmečki praznik, na katerem so prikazali ročno kožühanje koruze. Nekoč so jo hranili v koruznjak, da se je sušila, porabili pa so jo za prehrano živali pa tudi za moko, iz katere so gospodinje pekle kruh in pogače.Prizore, kakršne so pripravili člani društva, je že težko videti, kajti dandanes na njivo pride kombajn in hitro požanje koruzno polje. Kot nam je povedal predsednik društva, je bilo letošnje 22. kožühanje na Cvenu nepozaben dogodek: zanj so se odločili, da bi mladim pokazali, kako težko so nekoč živeli predniki, ki so zemljo obdelovali s kravjo ali konjsko vprego in sejali koruzo.Spomladi so člani društva na bližji njivi posejali koruzo; v teh dneh je dozorela, zato so jo ročno potrgali in na prireditveni prostor na Grünt pripeljali z več kot 100 let starim kmečkim vozom. Proti večeru so na šaljiv način pripravili koruzno poroko, zakon je trajal le 24 ur.Da je letošnje 22. kožühanje uspelo, je imel veliko vlogo gospodar Grüntapa je vsem sodelujočim postregla z malico. Za veseli del etnološke prireditve je poskrbel Ansambel Jeruzalem, ki je zaigral domače prleške in narodno-zabavne pesmi, ob katerih so se nekateri tudi zavrteli.