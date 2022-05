Na Štefanjo goro vsak dan v letu

Nekaj deset metrov pod vrhom Štefanje gore, na kateri stoji cerkev svetega Štefana, je izletniška kmetija Pri Mežnarju, kjer obiskovalcem postrežejo domače jedi. Tam je tudi vpisna knjiga za pohodnike.

Letošnji zmagovalec Štefanje gore Franc Šilar Foto: osebni arhiv

Pri Mežnarju so že triindvajsetič podelili priznanja in nagrade najvztrajnejšim, ki so se na Štefanjo goro vzpenjali od lanskega 1. maja do letošnjega 30. aprila. Zaradi covida-19 je bilo v knjigi 16.280 vpisov. Spominske majice, medalje in pokale so pohodnikom izročali posamezno, tako da skupnega druženja in fotografiranja ni bilo.

Devet se jih je več kot tristokrat povzpelo do kmečkega turizma. Franc Šilar iz Olševka se je na Štefanjo goro podal kar 365-krat, druga je bila s 363 obiski Ančka Grkman s Klanca pri Komendi, tretje mesto sta si delila Fani in Andrej Hribar s Klanca s 362 vzponi, peti pa je bil Franc Podbregar iz Adergasa (340). Sledili so jim Peter Kavran iz Adergasa in Marjan Koglar iz Cerkelj s 321 vzponi, Viktor Pungartnik iz Adergasa in Janez Žaler pa sta se povzpela 312-krat. Vseh devet je prejelo zlato medaljo, spominsko majico in pokal.

Označene pešpoti

Do Štefanje gore vodijo označene pešpoti iz Adergasa, Olševka, Češnjevka, Dvorij, Grada, Možjance in Velesovega in so primerne za vsakega pohodnika. »Kmečki turizem smo odprli pred 28 leti, vpisno knjigo pa prvič namestili leta 1997 in od takrat prirejamo tudi srečanja ob zaključku sezone. Prvo leto smo našteli okoli tisoč vpisov,« nam je povedala Jožica Banovšek, ki skupaj z družino skrbi za pohodnike na Štefanji gori.

16.280 vpisov so našteli v knjigi.

Največji ljubitelji tega vrha z idiličnim razgledom so se povezali v Klub K-100. Ta združuje vse, ki se v eni sezoni na Štefanjo goro povzpnejo vsaj stokrat. 18 pohodnikov je doseglo petdeset obiskov in prejelo bronasto medaljo, enajst pohodnikov si je s 75 obiski prislužilo srebrno medaljo in 65 pohodnikov z več kot sto obiski zlato medaljo in majico.

Najstarejši je bil 82-letni Janez Vrtač z Visokega, ki je v letošnji sezoni dosegel 129 obiskov, najstarejša 81-letna Kristina Bela iz Cerkelj s 165 obiski, najmlajši pa triletni Maks Pfeifer iz Vopovelj, ki je s pomočjo staršev ter dedka in babice dosegel 116 obiskov.