Pretekli petek je gostinec Damjan Gaberšek s popoldansko prireditvijo in ob navzočnosti kamniškega župana Mateja Slaparja tudi uradno odprl gostišče na vrhu Starega gradu, priljubljeni kamniški pohodniški točki. Kljub hudi pripeki se je pred gostiščem zbralo precej ljudi, ki so po večmesečnem zaprtju končno dočakali novega najemnika. Gostišče Dajzi, ki ima enako ime kot Gaberškova kavarna sredi Kamnika v soseski Svetilnik, bo vse do sredine jeseni odprta vsak dan od 8. do 22. ure, obiskovalci pa si bodo lahko poleg pijač privoščili tudi jedi na žlico (Firštov golaž iz knjige receptov Okusi Ka...