Na Štajerskem že drugi primer nevarne bolezni

V Sloveniji so potrdili že drugi primer aviarne influence (H5N1), poroča Televizija Slovenija. Po tistem, ko so v ponedeljek ptičjo gripo potrdili na manjši kmetiji v občini Slovenska Bistrica, so jo danes potrdili pri poginulem labodu s Pragerskega. Državno središče za nadzor bolezni je že določilo okuženo in ogroženo območje, kjer bodo izvajali posebne ukrepe.

Na Pragerskem se je ptičja gripa pojavila že leta 2017. Državno središče za nadzor bolezni je že določilo okuženo in ogroženo območje, kjer bodo izvajali posebne ukrepe. Po pojasnilih Brede Hrovatin iz Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin gre za omejitve v prometu in druge omejitve.

Predvidevajo tudi ukrep zapore perutnine za celo Slovenijo, je dejala za.

Kriv stik z divjimi pticami

Prvi primer ptičje gripe so v ponedeljek potrdili na manjši kmetiji na Zgornji Ložnici v občini Slovenska Bistrica. Domnevajo, da je do okužbe domače perjadi prišlo zaradi stika z divjimi pticami. Hrovatinova je pojasnila, da gre za prvi primer ptičje gripe pri domači perutnini.

Ministrstvo za kmetijstvo ter uprava sta rejce perutnine že v začetku meseca pozvala k doslednemu spoštovanju ukrepov za preprečevanje okužbe s ptičjo gripo. Takrat se je namreč ta začela širiti po Evropi. Zaenkrat ugotovljeni podtipi ne predstavljajo večjega tveganja za okužbo ljudi, so takrat navedli.