PU CELJE

Na Štajerskem iščejo pobeglo afriško divjo mačko

Žival po lastnikovih besedah beži od ljudi in ni nevarna.
FOTO: Ecopic Getty Images/istockphoto
FOTO: Ecopic Getty Images/istockphoto

STA, S. U.
07.08.2025 ob 15:45
STA, S. U.
07.08.2025 ob 15:45

V okolici Slovenskih Konjic so občani v teh dneh opazili afriško divjo mačko z značilnim pegastim kožuhom, ki je veliko večja od domače mačke. Gre za afriškega servala, ki je po poročanju medijev pobegnil iz tamkajšnjega zasebnega živalskega vrta. Če kdo žival, ki ni nevarna, opazi, naj pokliče policijo, so za STA navedli v PU Celje.

Kot so še povedali na Policijski upravi (PU) Celje, žival po lastnikovih besedah beži od ljudi in ni nevarna. »Kdor servala opazi, lahko pokliče na številko 113 oziroma na Policijsko postajo Slovenske Konjice, da bomo lahko o lokaciji hitro obveščali lastnika,« so pozvali na PU.

Po poročanju medijev naj bi mačka ušla iz tamkajšnjega zasebnega živalskega vrta Zoo Land. Ni pa prvič, da se je v Slovenskih Konjicah izgubil serval; podobno so ga iskali tudi pred dvema letoma, je zapisal Večer.

Po poročanju spletnega Žurnala24 so pobeglega servala opazili danes dopoldne v bližini naselja Perovec, blizu trase štajerske avtoceste.

