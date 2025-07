Na Štajerki nastajajo zastoji, potovalni čas močno podaljšan

Obnovitvena dela na odseku Dramlje - Slovenske Konjice so prešla v fazo, ki vključuje tudi obnovo viaduktov in predorov. Zato so predvidoma za tri mesece zaprli smerno vozišče proti Ljubljani. V tej smeri je zaprt tudi uvoz na avtocesto na priključku Slovenske Konjice.

Ker promet poteka v obe smeri, tako proti Ljubljani kot proti Mariboru, po enem prometnem pasu v vsako smer, se potovalni čas po podatkih promet.si podaljša za približno uro in štirideset minut.

Nastajajo zastoji. FOTO: Promet.si, zaslonski posnetek

Zaradi prometne nesreče je na severni ljubljanski obvoznici med Bežigradom in Savljami proti Kosezam oviran promet.

Ostala dela na cestah

Na cesti Staro Selo - Robič pri Robiču so zaradi sanacije plazu občasne pol urne popolne zapore. Na gorenjski avtocesti pa je na priključku Šentvid zaprt uvoz s Celovške ceste proti Kosezam ter izvoz iz smeri Kosez na Celovško cesto.

Vozniki, bodite pozorni na primorski avtocesti, saj pnevmatika na vozišču ovira promet med Ravbarkomando in Postojno proti Kopru. Kosi pnevmatike in okvarjeno tovorno vozilo ovirajo promet tudi pri priključku Razdrto proti Ljubljani.

Okvare vozil

Okvari vozil sta na južni ljubljanski obvoznici na razcepu Malence iz smeri Juga proti Golovcu in na gorenjski avtocesti med Šmartnim in Povodjem proti Jesenicam. Policisti svetujejo previdnost.