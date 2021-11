Na sredinem protestu pridržali dve osebi, našli tudi drogo

S PU Ljubljane so sporočili, da so na včerajšnjih protestu, na katerem se je po njihovih ocenah zbralo okoli 200 oseb, zaznali več kršitev, med drugim tudi uporabo prepovedanih drog.»Zaznali smo štiri kršitve Zakona o javnih zbiranjih, kjer vodimo postopek o prekršku zoper organizatorja, kršitvi Zakona o javnem redu in miru, kršitvi po Zakonu o osebnih izkaznici, kršitev po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, osem kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa ter eno s pristojnosti drugega prekrškovnega organa, ki bo o tem obveščen,« so sporočili z ljubljanske policije. Dve osebi sta bili zaradi ugotavljanja identitete skladno z zakonom privedeni v policijske prostore in po postopku izpuščeni.

Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, v primeru dodatno zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj bodo ukrepali v skladu z zakonodajo.