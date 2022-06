Na srečanje jubilantov prinesla svoje vino

Po dveh letih je dvojezična župnija Lendava pripravila župnijsko srečanje zakonskih jubilantov, ki praznujejo okroglo obletnico poroke. Kar 41 se jih je zbralo v župnijski cerkvi svete Katarine Aleksandrijske v Lendavi, da so pri zahvalni maši obnovili zakonsko zvestobo.

Zakonski pari so napolnili cerkev.

Srečanja so se udeležili tudi jubilanti, ki so poročeni 50, 55 in 60 let. Zahvalno mašo je v slovenskem in madžarskem jeziku daroval župnik župnije Lendava Martin Dolamič - Konrad, ki se je zakoncem zahvalil, da že leta in leta vztrajajo in negujejo zakon. Podaril jim je spominsko župnijsko priznanje in priložnostno darilo. V imenu jubilantov je spregovoril Karel Tomšič: »Tu, v župnijski cerkvi sv. Katarine Aleksandrijske v Lendavi, smo bili krščeni, prejeli zakrament svete birme in pred oltarjem drug drugemu obljubili zakonsko zvestobo. Takrat smo bili mladi, zaljubljeni in se trdno odločili za sveti zakon. Po poroki smo se zaposlili, si zgradili stanovanjske hiše, obdelovali polja in vinograde, ob nedeljah in praznikih hodili k sveti maši. Ustvarili smo si družine, dobili otroke, vnuke in pravnuke. V letih zakonskega življenja smo marsikaj prestali – a še vedno smo ostali skupaj kot pred poroko, ker se imamo še vedno radi, ker drug drugega spoštujemo, si zaupamo in pomagamo.«

Po maši so se vsi skupaj zbrali v dvorani župnijskega doma, nekateri se niso videli že zelo dolgo. Med pogovorom so obujali spomine na prehojena pota. Za to priložnost sta zakonca Marija in Franc Vida iz Čentibe darovala svoje vino, z župnikom so nazdravili. Jubilanti so si zaželeli še obilo zdravja, družinske sreče in da bi še velikokrat skupaj praznovali okrogle obletnice.