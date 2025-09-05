Na sojenju za umor pri Brniku spregovoril oče žrtve: »Branim pravico svoje hčere, ki je bila ubita na grozovit način«

Na kranjskem okrožnem sodišču se je danes nadaljevalo sojenje 39-letnemu Irancu Mohamedu Esmailu Ovjfardu, obtoženemu, da je novembra lani na parkirišču brniškega letališča z enajstimi vbodi umoril nekdanjo ženo. Presenetljivo se je na obravnavi pojavil tudi oče pokojne, ki je sam prišel iz Irana, saj si, kot je dejal, želi pravice za svojo hčer.

Njegov prihod ni bil napovedan, zato je tožilka Nadja Gasser predlagala, da ga zaslišijo kot oškodovanca. »Danes imamo tukaj oškodovankinega očeta in prav in potrebno je, da slišimo tudi drugo plat,« je poudarila. Obramba je temu nasprotovala, a je sodni senat sklenil, da ga zaslišijo takoj, saj bi bil njegov ponovni prihod v Slovenijo zaradi dela in vizuma vprašljiv.

»Želim odškodnino in maksimalno kazen«

Oče je ob zaslišanju povedal, da je na sodišče prišel, ker »brani pravico svoje hčere, ki je bila ubita na grozovit način.« Zahteval je odškodnino in najstrožjo kazen za obdolženega. Pojasnil je, da je že pred osmimi meseci prosil iransko ambasado v Ljubljani, naj obdolženca izročijo Iranu, a je izvedel, da to ni mogoče.

Prizorišče tragičnega umora na Brniku. FOTO: Dejan Javornik

Spomnil je, da je bil z umorjeno hčerjo v stalnih stikih, čeprav je po poroki živela v Avstriji. Ob obisku v Sloveniji je obiskal tudi njene otroke, ki so ostali brez mame, njihov oče pa je v priporu.

Nasilen in nezvest, zato se je odločila za ločitev

Kot je povedal, je hčer sprva spodbujal, naj zaradi otrok vztraja v zakonu, a je ta večkrat potožila, da je mož »živčen, izgubi nadzor in je nasilen.« Poleg tega naj bi imel razmerje z drugo žensko. Zato se je odločila za ločitev.

7. novembra lani se je vračala iz Istanbula, kjer se je poročila z novim možem. V Celovec pa ni nikoli prišla – na parkirišču brniškega letališča jo je po obtožnici pričakal bivši mož, jo zasledoval in jo zabodel enajstkrat. »Ubil jo je, ker ni mogel sprejeti, da bi bila s kom drugim,« je dejal njen oče.

Sojenje se bo nadaljevalo z novimi pričanji, v ospredju pa ostaja vprašanje odgovornosti za enega najbolj pretresljivih zločinov lanskega leta.